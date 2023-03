No hubo acuerdo: el mediocampista Yimmy Congo estará en el Deportivo Cali hasta junio

Este jueves se conoció que la situación contractual del mediocampista Yimmy Congo con el Deportivo Cali está en un punto muerto y podría salir de la institución.



Al parecer, estaba todo listo para que el futbolista de 25 años renovara su convenio con el conjunto 'azucarero'. Ya se habían acordado salarios y extensión del mismo hasta junio de 2024, pero al parecer todo cambió.

​

Algunas pistas dio el técnico Jorge Luis Pinto antes del clásico 299 entre Deportivo Cali y América, disputado en la noche del pasado domingo. Al entrenador se le consultó si la no convocatoria de Congo para ese compromiso se debía a que no seguía en el club y respondió: “Lo están evaluando ellos. Tanto los directivos como él mismo. Hay un sinnúmero de cositas ahí. Vamos a mirar si se soluciona”.



Según información periodística, fue la directiva del conjunto 'azucarero' la que tomó la determinación de no renovar el contrato. Orden que habría impartido el director deportivo, Carlos Eduardo Velasco.



De esta manera, el contrato de Yimmy Congo con el Deportivo Cali irá hasta el 30 de junio y de ahí quedará libre para poder unirse a otro club.



Congo debutó en el año 2019 con el verdiblanco cuando el técnico era el argentino Lucas Pusineri. Para el 2020 fue cedido al Bogotá F.C. donde estuvo hasta el primer semestre de 2022 cuando regresó a la escuadra 'azucarera'.



En este 2023, Yimmy Congo fue títular en 9 partidos de Liga con el técnico Jorge Luis Pinto y acumuló tres cartulinas amarillas.