"No fuimos precisos": la lectura de Alfredo Arias tras el empate entre Deportivo Cali y Millos

Daniel Molina Durango

"No fuimos precisos": la lectura de Alfredo Arias tras el empate entre Cali y Millos

Alfredo Arias, el técnico del Deportivo Cali, admitió este sábado que su equipo no estuvo preciso en lo que fue el empate 1-1 contra Millonarios en Palmaseca, en el partido con el que se reanudó el cmapeonato colombiano.

"Cada vez que pudimos hilvanar algunos pases llegamos con peligro, pero no fue muchas veces. Nos costó la salida y eso era un poco de esperarse por el parón que hemos tenido", afirmó.

Cali igualó con Millonarios en el estadio de Palmaseca. Dimayor / El País

Sobre lo que fue el juego, Arias indicó: "Millonarios mejoró lo que venía haciendo en el primer tiempo y solucionó los problemas que les habíamos planteado. Ya después nosotros no tuvimos muchas variantes ofensivas".

Por su parte, el delantero Ángelo Rodríguez, quien no pudo marcar, indicó que no se molestó por la decisión del técnico Arias de sacarlo en el segundo tiempo.

"Nunca me voy a enojar porque me saquen de un partido. Pasó fue porque hacía dos minutos tuve una opción de gol que no concreté", explicó.

En la próxima fecha, el equipo caleño buscará sumar de a tres en su visita al Cúcuta Deportivo.