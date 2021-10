¡No callaron! La dura reacción de técnico y jugadores del Deportivo Cali por lo sucedido en Medellín

En el Deportivo Cali terminaron bien calientes con el arbitraje de Carlos Ortega en el duelo que Nacional ganó 1-0 por Copa Colombia.



Ortega y el VAR dejaron de sancionar sobre el final del partido un supuesto penal tras una mano del defensa Emmanuel Olivera, a quien el balón le pegó en un brazo. Un gol del Cali forzaría a la definición desde el punto penal, pues en Palmaseca el juego de ida terminó 2-2.



“Me invade un sentimiento de orgullo, de satisfacción por el trabajo de todo nuestro plantel, que se ha entregado al máximo contra un rival de buenos argumentos colectivos, al que quiero felicitar”, dijo Dudamel.



“Con lo único que no hemos podido es contra el arbitraje, no pudimos en Cali, con un fuera de lugar alevoso, el juez de línea estaba muy bien ubicado, y hoy, en una jugada en la que la pelota da claramente en la mano del defensor de Nacional”, señaló.



“No solo están perjudicando a una institución como el Deportivo Cali, sino que este tipo de situaciones perjudican a todo el fútbol colombiano, y no somos los jugadores ni los entrenadores los encargados de resolver este tipo de irregularidades, son los dirigentes”, añadió.



Acto seguido, le pidió a la cámara de Win Sports que enfocara su tablet, donde tenía la imagen del penal.



“Al ver esta imagen, podemos claramente decir si la pelota le dio o no en la mano. Tengo que quedar preocupado e insatisfecho, porque el señor Ortega me dijo que la pelota no le había dado en la mano, sino en la parte abdominal”, especificó.



“La mano sí aumenta el volumen de juego y, además, el brazo hace que la pelota cambie de dirección”, dijo.



“Claro, cuando te toca analizar una jugada, cuando te toca dar tu opinión, pero el cheque sale de los mismos que están siendo beneficiados, entonces queda a interpretación”, argumentó.



Los jugadores también se pronunciaron en sus redes sociales. Carlos Robles fue claro al manifestar que al Cali lo habían robado en el duelo de ida y este jueves en el Atanasio.

Contra 12 es muy difícil robo en cali robo en medellin.... — carlos robles (@carlosjrobles24) October 22, 2021

Por su parte Hárold Preciado prefirió un emoji como queriendo decir: "mejor guardo silencio".



Entre tanto John Vásquez, ilustrando su frase con la foto de la mano, dijo "cuidado Corpereira", que es el rival de Nacional en la final. Y Andrés Colorado, con la misma foto, se preguntó: "¿Hasta cuándo?