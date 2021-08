Deportivo Cali necesita replantear algunas cosas para salir del bache en que se encuentra

Es la primera vez en la era Alfredo Arias que el Deportivo Cali tiene un comienzo irregular de un campeonato del fútbol colombiano. En la memoria del hincha verdiblanco están los arranques de 2020 y 2021-I.



Para 2020, la primera etapa del ‘profe’ Arias, el Cali llegó a 16 fechas sin perder, cayó en la 17 frente al Tolima, pero ya estaba clasificado y era cuarto de ese entonces.



En el primer semestre de esta temporada fueron 12 partidos sin conocer la derrota, con 23 puntos hasta ese entonces perdieron el clásico contra América por la fecha 13 y con ella cayó el invicto, aunque se sostuvo como líder por una jornada más.



El común denominador de estas dos etapas fueron el buen arranque de campeonato, el liderato, buen fútbol, pero que al final la mala fortuna en la definición y el bajo rendimiento lo alejaron del objetivo de ser campeón.



En esta ocasión el comienzo ha sido distinto, pues en cuatro jornadas lleva una victoria (0-1 contra Santa Fe), un empate (0-0 frente al DIM) y dos derrotas (1-2 contra a Bucaramanga y 2-0 ante Nacional).



Frente a los verdolagas el Cali no tuvo un buen primer tiempo, pero en el segundo replanteó y jugó mejor que los locales.



Sin embargo, los fantasmas de la falta de definición y las deficiencias en sector defensivo comienzan a preocupar a los hinchas del Deportivo Cali.



Como posible solución a la zona de atacantes llega Teófilo Gutiérrez. Un jugador de la categoría del barranquillero le hacía falta al verdiblanco. Ese futbolista que tiene buen juego en sus pies, que gana de experiencia frente a los rivales y les habla a los árbitros.



Apenas ‘Teo’ logre su plenitud física y se ponga la camiseta del Cali, podremos ver a un gran jugador que le aportará mucho al equipo.



La presencia de Ángelo Rodríguez en los últimos dos juegos ha dejado buenas sensaciones y podría en algún momento ser inicialista junto a Harold Preciado, en esa búsqueda del mejor grupo de atacantes.



La otra cara es el sector defensivo, que está dejando serias dudas.

No debería estar tan lejos el posible debut del central canterano José Caldera, quien llegó de Fortaleza para este semestre y podría hacer pareja defensiva con Jorge Marsiglia, teniendo en cuenta que el uruguayo Hernán Menosse no ha tenido buenas presentaciones, aunque no se desconoce su jerarquía.

Datos

Deportivo Cali tiene un rendimiento del 33,3%, producto de cuatro puntos obtenidos de 12 posibles.



En el equipo ‘azucarero’ esperan poder contar con Teófilo Gutiérrez para el duelo frente a Millonarios de este sábado.



El defensor central Jorge Arias sigue en departamento médico por su lesión de ligamento cruzado. Su regreso a las canchas podría darse para octubre.