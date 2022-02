Nada que levanta: Deportivo Cali cayó en su visita a Envigado por la fecha 5 de la Liga

Deportivo Cali sufrió su cuarta derrota en cinco partidos de Liga luego de caer 1 a 0 frente al Envigado con gol de Jesús Hernández (min 40), en el comienzo de la quinta jornada del fútbol profesional colombiano.



Los 'azucareros' que llegaron al estadio Parque Estadio Sur con el ánimo elevado gracias a la victoria del miércoles pasado frente al Deportivo Pereira, querían seguir en la senda ganadora para salir del fondo de la tabla.



En la nómina inicialista llamó la atención que el técnico Rafael Dudamel mantuvo en la portería a Humberto Acevedo por encima de Guillermo de Amores, quien ya había regresado de la Selección Uruguay.



El compromiso en la etapa inicial invitó al bostezo. Deportivo Cali era quien intentaba por algunos pasajes llegar a predios del arquero Joan Parra, pero no era ni preciso ni profundo.



Por su parte los locales esperaban el ataque del verdiblanco que intentó por medio de John Vásquez, Hárold Mosquera y Ángelo Rodríguez generar opciones de gol.



El único gol del partido apareció sobre los 40 minutos de juego. Balón que quedó en el borde de área del Deportivo Cali luego de un mal rechazo que le permitió a Hanyer Mosquera tomar la pelota para sacar un potente remate, obligando a Humberto Acevedo a estirarse para detener el disparo, pero en ese rebote el mediocampista Diego Moreno cazó ese balón e hizo un pase gol para Jesús Hernández, quien sin marca definió y marcó el 1 a 0.



Ya para la etapa complementaria el Cali salió con mucha mejor actitud, tanto que en los primeros minutos el guardameta local Parra atajó un remate potente de John Vásquez y evitó la caída de su portería.



El ingreso de Kevin Velasco por banda izquierda permitió generar fútbol ofensivo por ese sector. Sin embargo, no fue suficiente para inquietar el arco rival.



Sobre el minuto 62 el central Edilson Ariza decretó penalti a favor del Deportivo Cali, luego de una falta sobre Hárold Mosquera. Cuando Kevin Velasco se preparaba para cobrar el tiro penal, el VAR llamó al árbitro para indicarle que no fue infracción y provocando que se retractara de su decisión inicial.



Después de eso el Cali seguía buscando el empate, pero más con ganas que con orden y fútbol. Se notó un equipo desesperado, sin una idea clara dentro del juego y jugando a lo que saliera.



Sobre los últimos minutos el extremo Michel Ramos del Deportivo Cali se salvó de una tarjeta roja, luego de encuellar a un rival. Al final el central Ariza determinó que solo merecía la cartulina amarilla.



Con este resultado el verdiblanco se mantiene en la casilla 18 de la liga con 3 puntos, mientras que los naranjas subieron a la quinta casilla sumando 8 unidades.



El próximo miércoles el Deportivo Cali recibirá al Deportes Tolima por el juego de ida de la Superliga 2021 y dentro de ocho días domingo será local frente a Millonarios, por la sexta jornada del fútbol colombiano.