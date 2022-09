¡Nada cambió! Deportivo Cali sumó ante La Equidad su octava derrota en la Liga

La ‘nueva’ historia del Deportivo Cali, con Sergio ‘Checho’ Angulo en el banco en calidad de técnico encargado, siguió igual. El equipo verdiblanco cayó en casa 2-1 contra La Equidad por la fecha 14 y sumó su octava derrota de la Liga.



Estuvo desconectado y sin profundidad el equipo local, que no supo descifrar a un contrincante ordenado y simple en su juego.



El equipo asegurador se puso en ventaja con un gol de Éderson Moreno en el minuto 14 del partido, en la primera llegada de riesgo que tuvo al arco del juvenil Miguel Sánchez.



Los Azucareros reaccionaron apenas instantes después y por medio de Óscar Segura consiguieron la paridad, tras un remate que fue analizado por el VAR, pero convalidado por el propio sistema de asistencia arbitral.



El empate, que fue celebrado por Segura y por el banco con euforia, hacía suponer que el Cali mejoraría en su juego ofensivo y ganaría claridad en las jugadas, pero, por el contrario, La Equidad se puso en ventaja.



Sobre el minuto 33, el arquero Sánchez tuvo una infortunada salida y cometió una falta dentro del área que fue sancionada como penal, al tiempo que el cancerbero verdiblanco fue castigado con cartón amarillo.



El penal fue ejecutado por un exjugador del Cali, Pablo Sabbag, en el minuto 35. El delantero visitante engañó totalmente al arquero y cobró a la Panenka para poner las cuentas 2-1 a favor de su escuadra.



Para la parte complementaria, ‘Checho’ Angulo hizo dos modificaciones desde el comienzo, al sacar del terreno a Kevin Velasco y John Cabal, para darles paso a Yony González y Carlos González. Sin embargo, esa opción no le funcionó al técnico.



El Cali cambió su táctica y empezó a probar de media distancia en busca del empate.



Primero lo intentó Segura, con un remate que pasó muy cerca del poste derecho del arco de La Equidad. Y después lo hizo Enrique Camargo, con un disparo que tuvo que enviar al cobro de esquina el portero Washington Ortega. En el 87’, Yony González se fue expulsado por protestar.



La penosa campaña del Cali se sigue extendiendo y el equipo continúa en el fondo de la tabla con escasos 8 puntos. Los Azucareros visitarán el domingo al Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Otra dura prueba para un equipo que no levanta cabeza.