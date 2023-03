¡Nada bien! Deportivo Cali cayó frente al Pereira y frenó su ascenso en la tabla de la Liga

Deportivo Cali vio frenado su ascenso en la tabla al caer este miércoles sorpresivamente 0-1 ante el Deportivo Pereira en Palmaseca, partido que estaba aplazado de la primera fecha de la Liga.



Los azucareros venían de tres empates y un triunfo, y eran conscientes de que una victoria ayer en casa los catapultaría al grupo de los ocho.



Pero las cuentas no se dieron porque el equipo de Pinto jugó mal, protagonizó un primer tiempo de muy bajo vuelo, y aunque en el segundo periodo mejoró con los cambios, no le alcanzó para alcanzar por lo menos un punto.



El único gol del partido lo anotó justamente un exDeportivo Cali, Ángelo Rodríguez, quien fue la cuña que más apretó en Palmaseca.



El primer tiempo del Deportivo Cali es para olvidar: confuso, pasivo y atropellado del medio hacia arriba. A eso se le suma que el técnico Pinto dejó en el banco a cuatro titulares: Tello, Bustamante, Mantilla y Velasco, y eso resintió el funcionamiento del equipo.



Los azucareros fueron superados en todas sus líneas por un Pereira que se recogió bien cuando perdió el balón.



A los 13 vino el gol del Pereira, reflejo de la pasividad defensiva de los azucareros. El visitante cobró un tiro de esquina y libre de marca y sin saltar mucho, ganó el cabezazo Jimmy Fory; el balón le quedó a Ángelo Rodríguez, a quien tampoco referenciaron, y de media vuelta definió desde el área chica.



A los 27 el Pereira por poco anota el segundo con un remate de Jhonny Vásquez que el arquero Kevin Dawson tuvo que mandar al tiro de esquina.



La única opción clara del Cali en la inicial se dio a los 45 minutos con un derechazo de Jimmy Congo que el arquero visitante rechazó.



En el periodo complementario Pinto movió el equipo con los ingresos de Velasco, Mantilla, Tello y Bustamante, y el equipo mejoró notoriamente.



A los 57 el arquero visitante salvó su valla al detener un remate de Kevin Viveros ante pase de Mantilla.



El Cali se acercó, pero equivocó el camino porque abusó del pelotazo, fórmula que controlaron muy bien los espigados zagueros visitantes.



Por mucho que intentó, en algunas ocasiones muy atropelladamente, al Cali no se le dio ni el empate, lo que perdió una magnífica oportunidad de saltar al grupo de los ocho.