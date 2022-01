"Me siento al 100 por ciento para jugar si el profe lo requiere": Sebastián Leyton con el Deportivo Cali

El volante chileno Sebastían Leyton habló por primera vez con los medios de comunicación de Cali y en nombre del campeón de Colombia. Previo a la segunda fecha de la Liga frente a Tolima el chilena 'está que se juega'.



"Me agarró bastante fuerte el Covid, pero vi el primer partido y quedé a gusto con el rendimiento de mis compañeros, la verdad que luchar con 10 hombres y de esa forma fue importante", dijo Sebastián Leyton.



Además de que se encuentra a total disposición del técnico Dudamel, admitió que ya lo conocía cuando estuvo en la Universidad de Chile, equipo del que es hincha.



"La decisión fue venir al campeón de Colombia, no había que pensarlo mucho, sé la calidad que hay en el plantel y la ilusión que hay de jugar la Copa Libertadores", expresó Sebastián Leyton.



La llegada de Burdisso al Cali



El cuadro 'azucarero' anunció en las altas horas de la noche este lunes la llegada del defensa central Guillermo Burdisso. Contratación para reforzar al Cali y reemplazar a Hernán Menosse.



"La salida de Menosse nos obligaba a traer un defensor más. Es alguien con mucha experiencia. Un curriculum admirable, de una pasado inmediato muy bueno. En esa posicion los jugadores argentinos y uruguayos son muy buenos. Esa es la experiencia y jerarquía que nos vendrña bien", dijo Dudamel.



Con respecto con el debut en la liga dijo que ya se encontraban trabajando en los errores para estar mejor este miércoles contra Tolima.



"Esto que vivimos hoy, normalmente se vive en partidos amistosos antes de un torneo, pero no tuvimos tiempo para eso".



. Por último, Dudamel le dejó un mensaje a la hinchada:



"A la hinchada le pido confianza, tranquilidad, apoyo, vamos a volver a ser competitivos".