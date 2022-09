Máyer sigue tambaleando: Presidente del Cali lo respalda, pero Comité Ejecutivo lo podría despedir

A pesar de los malos resultados que tienen sumido al Deportivo Cali en una grave crisis deportiva, el técnico Máyer Candelo recibió el respaldo del presidente del equipo, Luis Fernando Mena, pero su futuro la decidirá este mismo lunes el Comité Ejecutivo del cuadro verdiblanco.

"A Máyer lo he respaldado. Lo apoyaré hasta donde tenga que apoyar. Este equipo lleva nueve meses de crisis deportiva. Él llegó a tratar de arreglar la situación. Creo en él, había tomado antes una decisión, pero hoy la cambió y respaldó a Máyer. Es el técnico que puede devolverle la grandeza al Deportivo Cali. Es un técnico que está aprendiendo, pero sabe mucho", indicó Mena.

Máyer llegó a dirigir el cuadro caleño a mitad de año en reemplazo del venezolano Rafael Dudamel, quien le dio la alegría a la hinchada verdiblanca con la consecuión de la décima estrella.

El camino del entrenador vallecaucano de 45 años no ha sido fácil en lo que va de la Liga. Ha disputado 10 compromisos con un pobre balance de cinco empates y cinco derrotas. Es el único equipo que aún no conoce lo que es ganar y eso es una situación que preocupa a sus aficionados.

Confesó Mena que antes del partido con Bucaramanga ofreció un premio económico al plantel para conseguir la victoria, pero los jugadores respondieron "que no necesitan un premio y que saldrían a luchar en la cancha por el bien de los jugadores, del cuerpo técnico y de la institución".

El Cali tendrá este miércoles una nueva oportunidad para lograr su primer triunfo del torneo cuando reciba al Deportivo Pasto en Palmaseca, juego pendiente de la Liga.

El máximo directivo caleño denunció amenazas de muerte en su contra que les ha llegada en los últimos días con mensajes, ante lo que Mena respondió con contundecia que "no tengo mieda a morirme. No me la voy a dejar montar de nadie".

La reunión del Comité Ejecutivo se realizará este lunes a partir de las 5:00 p.m. donde se tocará la continuidad de Máyer Candelo y otros temas relacionados con la parte deportiva del club.