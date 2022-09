Máyer Candelo: la suerte del técnico estaría en juego esta noche frente a Bucaramanga

Los 90 minutos de Máyer Candelo esta noche en el banco del Deportivo Cali, cuando enfrente al Atlético Bucaramanga en Palmaseca, serán quizás los más tensos que tenga desde su llegada como director técnico del equipo.



Oficialmente, los directivos no le han dado un ultimátum al ídolo, quien como jugador del conjunto verdiblanco fuera campeón de la Liga y finalista de la Copa Libertadores, pero se sabe que el comité ejecutivo está dividido y que el nombre de Jaime de la Pava fue puesto sobre la mesa. Hasta diálogos para su vinculación hubo.



El propio Candelo habló el jueves pasado en rueda de prensa, en la que dejó claro que él seguía siendo el técnico del Cali y que no les prestaba atención a los rumores callejeros, como tampoco tenía peleas con jugadores o directivos dentro del plantel.



Pero no es un secreto que la continuidad de Máyer depende de los resultados y ellos no lo han acompañado desde que se sentó en el banco, hace nueve partidos, de los cuales perdió cinco y empató cuatro, lo que tiene al Cali último en la tabla de posiciones con apenas 4 puntos.



¿Qué debe pasar con Candelo?

De no lograr un triunfo esta noche contra Bucaramanga, Candelo no debería continuar como timonel azucarero, al decir de un sector de la prensa.



Otros, particularmente exjugadores, consideran que hay que sostener al entrenador hasta el final de la temporada, aun corriendo el riesgo de empeorar la situación deportiva del equipo, que se suma a la crisis financiera y administrativa, en un cóctel jamás visto en la historia de la institución.



El periodista Marino Millán ve muy oscuro el panorama de Máyer. “Con esta campaña, es muy complicado que el Cali siga apostando por él. Darle continuidad es estrellarse, no va a ser bien recibido por la hinchada, porque es una campaña terriblemente mala, no sé si por culpa de él o por otros factores, pero es la peor que he visto”.



Si llega un técnico en reemplazo de Candelo —argumenta Millán—, debe terminar el torneo e iniciar un proyecto nuevo para el 2023, al estilo de lo que hizo Alexandre Guimaraes en el América, cuando reemplazó a Juan Carlos Osorio en las últimas fechas del torneo pasado y en este marcha con el pie derecho.



Para el periodista Ricardo el ‘Gato’ Arce, “Dejar hasta el final a Máyer es quemarlo, porque encontró un río revuelto donde solo hay pirañas y anguilas, desde su junta directiva hasta los propios jugadores, donde hay varios que ni siquiera se determinan y algunos quieren imponer su ley. A Máyer le tocó bailar con la más fea, y para colmo de males, al equipo no se le ve idea de juego. Sostenerlo puede ser profundizar el fracaso más grande que ha tenido el Deportivo Cali y que el ídolo salga por la puerta de atrás”.



Y agrega, en caso de una posible salida de Candelo: “La persona que llegue debe hacerlo para iniciar un proyecto, no solamente para salvar puntos que necesita el Cali. El Cali va a quedar chilingueando el próximo año y mirando de cerca la B. Ya hablaron con Jaime de la Pava, que es un técnico que no consigue resultados positivos en la A hace rato, pero sabe trabajar con jugadores jóvenes. Hárold Rivera sería otra opción, pero no sé si llegaría a ejecutar un proyecto o un plan de choque”.

Jaime de la Pava parece ser el principal candidato para reemplazar a Máyer Candelo como técnico del Deportivo Cali. Cortesía: Dimayor

Futuro incierto

Por su parte, Óscar Rentería, periodista de Caracol radio, sostiene: “La situación de Máyer es muy particular y difícil de resolver. Si uno mira la tabla, el técnico no tiene argumentos para seguir como entrenador, porque su labor hasta ahora, no por culpa de él, sino del equipo que está manejando, no ha brindado ningún resultado importante. Por el contrario, es un fracaso total”.



A renglón seguido, añade el analista: “Pero si uno mira la situación financiera del equipo verdiblanco, no hay dinero para contratar ningún técnico importante costoso, ni extranjero ni colombiano. Por ahora, Máyer va a seguir, pero necesita obtener resultados, porque el equipo va rumbo al descenso”.



Mientras tanto, Carlos Arturo el ‘Petiso’ Arango’, director de Zona Libre de Humo, manifiesta que “Lo primero que hay que preguntarles a los directivos es si hay convicción de mantener a Máyer o lo hacen por un tema de terquedad y egos, y no darle la razón a quien no apostaba por él. Si hay convicción, deben apoyarlo hasta el final; lamentablemente la situación del Cali no permite eso. ¿Qué tan arriesgado es continuar con este proceso?”.



Se supo esta semana que directivos del Cali sostuvieron conversaciones con Jaime de la Pava y querían que dirigiera este domingo al Cali, pero el entrenador se habría negado a hacerlo de manera inmediata, entre otras razones por una capacitación que debe realizar en Tampa, Estados Unidos.



Que siga Máyer

Contrario a las opiniones de un sector de la prensa, exjugadores que han pasado por el Cali exponen que hay que sostener a Candelo, a pesar de los resultados.



“Hay muchos intereses, gente que quiere desestabilizar. ‘Saquen a Máyer para meter este técnico, saquen a Máyer para meter estos jugadores’... Yo no sabía que Máyer era el culpable de la situación del Cali. Él vino a colaborar, pero así es muy duro. Máyer queriendo ayudar y otros tirándole porque no hace favores. No se trata de cambiar técnico cada día, hay que ponernos serios. A Máyer hay que aguantarlo, él va a componer la situación con los jugadores”, afirma el exjugador verdiblanco Hámilton Ricard.



Para Édison el ‘Guigo’ Mafla’, otro de los ídolos azucareros, “No hay que cortar el proceso, hay que seguir dándole la oportunidad a Máyer; demostró con Cortuluá que tiene capacidades y alrededor tiene gente de mucha experiencia. Lastimosamente los resultados no lo han acompañado, pero trabaja muy bien y las cosas pueden cambiar”.



El también exjugador Armando Carrillo hace un análisis más allá del banco: “El momento que está viviendo el Cali en la parte deportiva es fiel reflejo de lo que está viviendo en la parte administrativa, donde no se ve la unión. Candelo no ha podido tener un once ideal por lesiones, expulsiones, situaciones disciplinarias. El partido contra Bucaramanga va a ser fundamental y la continuidad del técnico dependerá de lo que pretendan los directivos, pero si no hay proyecto, seguirán desfilando entrenadores”.



Bucaramanga parece ser el juez esta noche, por la fecha 11 de la Liga. Y Máyer, atento en el paredón.