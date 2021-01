Marco Pérez: "La idea es que el Deportivo Cali logre el título de este semestre"

Daniel Molina Durango

Marco Pérez es una de las caras nuevas que presentará el Deportivo Cali en la Liga BetPlay, a partir de este domingo, cuando reciba en su estadio a Jaguares por la primera fecha de la Liga.



El delantero chocoano ilusiona a la hinchada, que le reconoce sobretodo la historia que escribió a punta de goles en el Deportes Tolima, logrando incluso títulos en la Copa Colombia y en Primera División.



De amplio recorrido por equipos colombianos, y con una buena experiencia también en clubes del exterior, Pérez llega para aportarle al Deportivo Cali experiencia y goles en un ataque que tendrá a un viejo conocido suyo, Ángelo Rodríguez, con quien coincidió en el Tolima.



El refuerzo azucarero habló con El País sobre este nuevo reto que se inicia esta noche en el estadio de Palmaseca y que espera que culmine con un título que tanto reclama la hinchada verdiblanca.

Tuvo ofertas de otros clubes, ¿qué hizo que la balanza se inclinara por el Deportivo Cali?

Propuesta formal como tal me la hizo el Deportivo Cali, y no dudé en aceptarla y unirme al equipo y al proyecto que me interesó bastante; estoy contento por eso, tuve una oferta para ir a Bulgaria, otra para Arabia, pero la idea era no volver por esos lados.

A propósito, ¿cómo fue la experiencia en el Al Raed de Arabia?

Considero que fue positiva. Lo único a lo que no me pude adaptar fue al clima, muy pesado, en las noches jugábamos a 45 grados, era muy caliente; eso me dificultaba para correr, para respirar, ese fue el motivo para no continuar allá.

¿Qué propósitos se trazó para este nuevo paso en el fútbol colombiano?

Lo primero es que estoy muy contento por la oportunidad que se me presenta en un equipo de la categoría del Deportivo Cali; me recibieron bien, me integré de la mejor manera y muy rápido al grupo y la idea es comenzar este fin de semana con una buena actitud para que el equipo siempre alcance resultados positivos, que es lo que todos nos hemos trazado.

¿Encontró en el Cali lo que pensaba de esta institución?

En Colombia todos sabemos lo que es el Deportivo Cali; tiene una sede hermosa, canchas con todas las garantías para trabajar de la mejor manera y un equipo bien conformado, que puede pelear cosas importantes; el año pasado era el que mejor jugaba y no sé cómo lo eliminó La Equidad, pero esas son las cosas extrañas que ofrece el fútbol. De resto no me sorprende nada de la institución, porque ya me habían hablado positivamente de todo lo que es y significa.

¿Futbolísticamente está listo para jugar?

En diciembre estuve parado en cuanto a tema de fútbol, pero trabajé con un preparador físico porque sabía que debía estar listo para cuando se me presentara la oportunidad en algún equipo. Gracias a Dios llegué, he entrenado de la mejor manera y estoy bien, no me ha costado la adaptación a un nuevo grupo, como pensé que iba a suceder.

¿La afición se puede ilusionar con Ángelo Rodríguez, John Vásquez y usted en el ataque?

Sí porque John es un buen jugador, Ángelo es goleador y atrás tenemos a Palavecino, que es un buen pasador. Tenemos buen equipo y, como dice el profe, el semestre pasado no alcanzó, pero este debe alcanzar porque llegamos jugadores que queremos aportar nuestro granito de arena. Ojalá las cosas se den, que entreguemos lo mejor para que el Cali pueda salir campeón.

Con Ángelo jugó en el Tolima, ¿acá pueden jugar juntos también?

Yo en algunos momentos compartí la titular con Ángelo en el Tolima, incluso quedamos campeones; él jugaba un poquito más adelante, yo un poco más atrás, y algunas veces jugábamos los dos en punta. Lo conozco muy bien, así que no va a ser problema, porque nos entendemos perfectamente; además, el ‘profe’ nos ha inculcado cosas para que nos repartamos bien los espacios.

¿Con lo que tiene el equipo es suficiente o le falta algo?

El equipo se reforzó como debía ser, además hay jugadores Sub 20 que juegan bien y quieren aportar; en este torneo, en un mes, vamos a jugar muchos partidos, entonces necesitamos del aporte de todos; a eso hay que agregarle las dificultades que pueden presentarse con el covid, porque si un jugador da positivo, debe parar una semana o más. La idea era una plantilla amplia y eso fue lo que hizo el Cali.

¿Hay para ser campeón?

El semestre pasado el Cali llegó a cuartos de final, en este esperamos ser campeones; quedó la misma base, llegaron buenos refuerzos y por eso considero que nos puede alcanzar. Como estamos trabajando, se puede dar.

¿Se imagina jugando el clásico ante América?

Sí, uno piensa en eso cuando viene al Cali; la idea es estar en un clásico, que es muy competitivo, quiero jugarlo y ganarlo. Al América, estando en el Tolima, no le pude marcar. Sería lindo marcar en el clásico, pero me conformo con ganarlo, así anote otro compañero.