Luis Fernando Mena: "No ha habido tal paro como están diciendo por ahí"

Sigue la tormenta en el Deportivo Cali por la mala situación económica que atraviesa el club, pero que se ha intensificado en este remate de 2022.



Desde ayer se ha venido mencionando que el grupo de jugadores entró en paro por los incumplimientos en los pagos por varios conceptos. Estos comentarios desataron en redes sociales una avalancha de comentarios en contra de los dirigentes y jugadores del club.



Sin embargo, en la mañana de este martes el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, se pronunció para aclarar lo que está sucediendo dentro del equipo.



"No ha habido tal paro como dicen. Desafortundaemtne no alcancé a llegar ayer, pero hoy hablé con ellos para aclarar las cosas. Hay una situación que es lo legal, lo prestacional, está a un mes y 15 días. Se le deben temas de premios y es un dinero importante. Hay jugadores que se les deben por ser campeones, por Copa Libertadores y otras cosas", le comento el presidente del Cali al periodista Carlos 'Petiso' Arango de Zona Libre de Humo.



Sobre lo que habló en dicha reunión, manifestó: "Nadie está liderando nada, ni un paro ni nada. Solamente los jugadores estaban pidiendo claridad sobre el tema de pagos, no más. Yo le pido a los futbolistas que tengan paciencia porque se están haciendo cosas para solucionar esta situación".



Aunque también indicó que estas versiones han generado mal ambiente y está dispuesto a tomar determinaciones radicales: "Yo quiero solucionar lo que está pasando, pero siempre y cuando la gente no haga el daño que está haciendo. Se puede y se quiere, pero todo tiene un límite y si me van a llevar allá, yo daré un paso al costado".



Por otra parte, también en la entrevista con el periodista Carlos 'Petiso' Arango intervino el delantero Ángelo Rodríguez, quien ha sido objeto de comentarios porque supuestamente estaba liderando la rebelión dentro del grupo de jugadores.



"Llevo tres años en el Deportivo Cali y nunca he faltado al respeto a nadie, nunca voy a liderar un grupo ni hacerle daño a alguien o a la misma institución. Es maluco porque afectan mi imagen y la de mi familia. Siempre pasa lo mismo, porque se filtran cosas y ni nosotros sabemos quién es", dijo el atacante sanandresano.



Reconoció que hay unos dineros que le adeudan por concepto de premios y participación internacional, pero que nunca ha buscado generar mal ambiente.



"Queremos dejar atrás esta mala campaña, no queremos repetir lo hecho y para eso queremos mejorar", sentenció al final el futbolista.



Por el momento, el grupo sigue trabajando bajo las órdenes de Jorge Luis Pinto a la espera de lo que será el futuro del Deportivo Cali, de cara a la temporada 2023.