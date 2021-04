Los objetivos de Gastón Rodríguez, el 'charrúa' que quiere seguir triunfando en el Deportivo Cali

Francisco Henao

Los tres goles que lleva en su cuenta Gastón Rodríguez con el Deportivo Cali, tras su reciente llegada al fútbol colombiano, no son los primeros que marca en el país.



El disparo potente de su pierna izquierda ya había inaugurado un estadio en Colombia, y fue justamente la casa verdiblanca, en Palmaseca, contra el equipo cuya camiseta hoy defiende.



El 22 de mayo del 2019 el mediapunta uruguayo vino con Peñarol a enfrentar al Cali. Sobre el minuto 63, el defensa Danny Rosero no pudo controlar un balón y ahí estuvo atento Gastón a su error.



El atacante se apropió de la pelota, avanzó varios metros ante la impotente persecución de Rosero y desde el borde del área activó ese cañón que lleva en la zurda para poner el balón en un ángulo imposible para el entonces arquero verdiblanco, Camilo Vargas.



Hace un mes, cuando Gastón arribó a Cali, en Pance, la sede deportiva del equipo, le ‘cobraron’ —cómo no— aquel gol por la Fase 2 de la Copa Suramericana. El partido concluyó 1-1, porque sobre el minuto 89, con otro golazo, Carlos Rodríguez emparejó las acciones.



Pero hoy la historia es otra. Gastón, nacido el 23 de marzo de 1992 en Montevideo (29 años), ahora es azucarero. Y en su tercera salida al fútbol internacional —fue campeón con Liga de Quito de Ecuador en el 2018 y viene de jugar con el Avaí de Brasil— ha venido a jugársela toda, como lo saben hacer los uruguayos, por la casaca del Deportivo Cali, en una Liga en la que quería estar.



Al lado del técnico Alfredo Arias —que lo dirigió y lo sacó campeón en el Montevideo Wanderers—, del arquero Guillermo de Amores y del defensa central Hernán Menosse, Gastón Rodríguez engrosa la ‘garra charrúa’ a la que le ha apostado el conjunto verdiblanco, que ya está en las finales y busca alzarse con el título del fútbol colombiano, cuyo trofeo tuvo por última vez en sus manos en el 2015. Diálogo con el ‘último’ uruguayo de los azucareros.



Ya había trabajado usted con el ‘profe’ Arias, quien lo pidió expresamente para este Cali. Háblenos de esa relación.

Nos conocemos hace nueve años, cuando estábamos en Montevideo Wanderers, junto con mi hermano, Maximiliano, que también es futbolista y ha transitado por Chile, Brasil, Argentina. El ‘profe’ Arias es un técnico al que le gusta jugar la pelota, tenerla, llegar al arco rival con construcción de juego, y siempre me ha pedido eso.



Llega usted para suplir la ausencia de un jugador que dejó huella en el Cali como lo fue Palavecino. ¿Siente alguna presión por eso?

La gente piensa eso, pero no. Yo vengo a sumar, a hacer mi juego. Mi objetivo es que el Cali sea campeón y después, si puedo brillar, mejor. Lo importante es que el Cali alce el título, se lo merece, tiene un buen equipo a pesar de ser un plantel corto, y aquí en Colombia hay clubes que tienen hasta dos nóminas. Nos va a costar, pero vamos a intentarlo.



¿Cuál es su posición natural en el frente de ataque?

Como mediapunta, cerca del 9, tratando de llegar al área, poner pases de gol y anotar si puedo

¿Cómo le ha parecido el fútbol colombiano?

Es de mucha fuerza y dinámica. Me está costando un poco el tema físico, porque no vengo de hacer pretemporada. Acá hay mucho contacto, aunque los jueces están dejando jugar, y voy agarrando el ritmo.



Ya dio muestras usted de la potencia de su pierna izquierda desde media distancia. ¿Es esa una característica que le veremos frecuentemente en Colombia?

Tuve la suerte de marcarle a Equidad, fue un gol clave, porque ganábamos 2-0 en la altura, se puso luego 2-2, y tuvimos la fortuna de voltear el partido de nuevo gracias a ese disparo y los otros goles que nos dieron la victoria. Que entre de media distancia o cerca del arco, pero que entre la pelota.

La potencia de esa zurda ya la había visto el Cali en el 2019, pero en contra...

Sí, ese es el fútbol. Fue un gol muy bonito. Estaba en el banco, se lesionó el ‘Cebolla’ Rodríguez y el ‘profe’ Luis López decidió enviarme al terreno. Hubo un error de un defensa, tomé la pelota y me fui al arco, cuando el golero intentó achicar, se la mandé al ángulo. Fue justamente en el estadio del Cali. Y bueno, cuando llegué a la ciudad, obvio, me recordaron aquel gol.



Volviendo al juego contra Equidad, ese día marcó de penal y también lo hizo contra Nacional. El cobro desde los 12 pasos parece que ya tiene dueño en el Cali...

Bueno, me tocó a mí, pero en el equipo hay buenos cobradores como Marco Pérez. Tuve la confianza para hacerlo y lo importante es convertir.



Usted llegó en un momento crítico del equipo, con hostigamientos de los hinchas por los malos resultados, apedreando el bus y la sede, increpando al técnico y los jugadores. ¿Qué impresión le dejó eso?

El técnico me dio mucha tranquilidad. Yo ya había enfrentado al Cali con Liga de Quito y con Peñarol, y sé que este es un equipo grande, lindo, que tiene estadio propio, que apuesta por la cantera, y fue triste ver cómo agredieron el bus con piedras, justo en el lado donde yo iba sentado, porque los jugadores no somos asesinos ni delincuentes, solo jugamos a la pelota, en un deporte donde se gana y se pierde. Somos seres humanos que tenemos familia, como cualquier otra persona, y hay cosas que nos duelen. Pero bueno, ya pasó ese mal momento y ahora estamos clasificados.



¿Qué jugador lo ha sorprendido de este Cali?

Daniel Luna es un jugadorazo. Está comenzando apenas, pero tiene todo para ser un grande, inclusive el futuro de la Selección Colombia. Ese ‘pibe’ tiene todo, ojalá que le vaya bien, que se divierta jugando a la pelota con responsabilidad.



Grata impresión ha dejado también el arquero uruguayo Guillermo de Amores. ¿Ya se conocían?

Nos habíamos enfrentado en Uruguay, pero no habíamos sido compañeros. Estoy muy agradecido con ‘Guillo’ y con Hernán (Menosse) porque se pusieron a mi disposición apenas llegué a Cali, lo mismo el ‘profe’. ‘Guillo’ es un arquerazo.



Poco a poco el Cali montó el clan uruguayo, la ‘garra charrúa’...

Sí, y eso es bueno para nosotros los uruguayos, ojalá nos terminen de salir bien las cosas, ojalá podamos cumplir ese gran objetivo que es salir campeones con la ayuda nuestra y del resto del plantel.



¿Apostarán este domingo por un triunfo en Bogotá contra un Millonarios que también quiere ganar?

Cali siempre sale a ganar donde juega, y eso vamos a hacer en Bogotá ante un fuerte Millonarios. El torneo está muy apretado en la tabla y queremos mantenernos en los lugares de arriba para tener la opción de cerrar en casa las llaves.



¿Lo mejor para el Cali sería que quede eliminado el América y dejar de una vez al margen al campeón del fútbol colombiano?

La verdad, no estoy pensando si clasifica o no el América. Y te digo, dame al América en una llave, todos queremos tener al rival en un clásico y más en finales.



¿Está solo en la ciudad?

No, hace poco llegó mi novia con una amiga, y bueno, acá nos estamos haciendo compañía, pero mi hijo, Lautaro, de 9 años, sí está en Montevideo, y con él hablo todos los días, antes de los partidos para desearme suerte y después de ellos para comentar las jugadas, lo que hice bien, lo que hice mal. Lo extraño siempre.



¿Hablan de los partidos?

Sí, el chico está en ‘baby fútbol’, allá en Uruguay, y siempre me comenta, cuando jugué en Ecuador, en Brasil, con Peñarol, hablamos mucho de la pelota. Y cada que marco gol, pienso en mi hijo, que para mí lo es todo.



¿Vio Lautaro el golazo que le marcó usted a Equidad?

Sí, con esto de las redes hoy podés ver todo, se puso alegre. Pero me dijo: “papá, ¿qué pasó?, ¿te equivocaste?, mirá donde pusiste esa pelota” (risas). Y le dije la verdad, que solo pensé pegarle al arco y se metió por allí. Hubo algo de suerte. Y sumó para una victoria que nos devolvió la tranquilidad.

La cita ante Millonarios

Aunque Deportivo Cali, con 31 puntos, y Millonarios, con 30, ya están clasificados, ambos equipos buscarán este domingo la victoria en el estadio El Campín de Bogotá, con el fin de estar en la parte alta de la tabla de posiciones, pues los cuatro primeros equipos serán cabezas de las llaves de ‘playoffs’ y, por lo tanto, cerrarán en casa.



Sin embargo, se prevé que los dos equipos pongan nóminas mixtas para darles juego a futbolistas que no han tenido mucha actuación y descanso a los que pueden acusar fatiga muscular, de cara a las instancias finales.



Este lunes será el sorteo de las llaves de la Liga colombiana.

Ficha técnica

Estadio: El Campín, Bogotá

Árbitro: Edilson Ariza

Hora: 3:30 p.m.

Probables formaciones

Millonarios: Juan Moreno, Elvis Perlaza, Juan Pablo Vargas, Bréiner Paz, Ómar Bertel, Juan Carlos Pereira, David Silva, Stiven Vega, Cristian Arango, Jáder Valencia y Fernando Uribe.

DT: Alberto Gamero.



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Jorge Marsiglia, Eduar Caicedo, Darwin Andrade, Carlos Robles, Andrés Balanta, Daniel Luna, Jean Paul Arce, Yeison Tolosa y Marco Pérez.

DT: Alfredo Arias.