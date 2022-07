“Los jugadores somos grandes culpables”: Guillermo Burdisso, uno de los pilares del Cali (Entrevista) 

En medio de un ambiente convulso por la salida del técnico

Rafael Dudamel y los fuertes cuestionamientos a los directivos

por la fallida llegada de un refuerzo que no tuvo el visto bueno

del entrenador venezolano ni del cuerpo médico, pues no superó

los exámenes, Deportivo Cali se alista para enfrentar este

miércoles a Melgar en Perú, por la vuelta de los octavos de final

de la Copa Suramericana.



Con Ítalo Cervino como técnico interino en el banco, los

‘Azucareros’ esperan superar la serie, que parcialmente va 0-0, y

de inmediato enfocarse en el comienzo de la Liga II, en la que

debutarán el domingo en casa, donde recibirán a Jaguares.



Ese estreno deberá ilusionar a los hinchas, pues la penosa

campaña del semestre anterior es algo que no cabe en la cabeza

de la familia verdiblanca, y quizás para ese juego por la Liga ya

esté sentado en el banco el nuevo técnico del Cali.



Sobre lo que viene para los ‘Azucareros’, el defensa central

argentino Guillermo Burdisso, uno de los refuerzos del semestre

anterior que ha tenido buen nivel, habló con El País.



Llegará el Cali a la definición del cupo a cuartos de final de la

Suramericana sin el técnico Dudamel en el banco. ¿Cómo vio su

salida?



Sí, lamentablemente en el fútbol, cuando las cosas no funcionan,

se buscan culpables y lo normal es siempre sacar al técnico, es

más fácil prescindir de una sola persona que de 30 jugadores;

pero bueno, hicimos todo lo posible juntos. El equipo fue

campeón el año pasado, hay que valorar eso. Este semestre no

fue bueno para nada, pensábamos pasar a octavos de la Copa

Libertadores, estuvimos a minutos, y no se consiguió, no hubo

buenos resultados.



Dudamel termina pagando con su salida, pero ¿dónde han

estado las causas de esos malos resultados, haciendo una

reflexión dentro de los jugadores?



Si me preguntás a mí desde que llegué, que fue en la fecha 5,

creo que el equipo una vez encontró su nivel, nunca encontró su

regularidad. Se hicieron buenos partidos, contra rivales difíciles,

pero luego, a los tres o cuatro días, bajábamos el nivel de nuevo.

Después hubo varias cosas, desmantelaron un equipo campeón,

llegaron tarde los refuerzos, algunos no rindieron y los chicos

que seguían no hicieron una buena preparación. Los jugadores

tenemos que asumir la responsabilidad, somos los culpables y

hay que aprender de todo esto para que no suceda de nuevo

este semestre que empieza.



¿Qué recuerdo le queda del técnico venezolano?

​

Dudamel fue el técnico que me trajo al Deportivo Cali, estoy muy

agradecido con él por su trato, me hizo sentir muy querido, me

apoyó en todo momento, hubo una comunicación muy fluida. Yo

llegué sin pretemporada y me quiso tirar a la cancha, como se

dice, me preguntó cómo estaba, todo eso hizo que hubiera una

buena relación, no solo con él, sino con todo el equipo. Esta vez

las cosas no salieron, pero me quedo con los mejores recuerdos

del ‘profe’.



Afuera abundan las especulaciones, se ha dicho que por dentro

el equipo está roto, que hay divisiones, ¿qué puede responder

sobre eso?

​

Dentro del vestidor no ha sucedido nada de eso, tenemos que

ser conscientes de que el nivel de cada uno no ha sido el

esperado y el colectivo mucho menos. He convivido en equipos

grandes con relaciones muy malas entre jugadores, con el cuerpo

técnico que finalmente salían a la luz y después éramos

campeones. Entonces, no puede haber excusas, lo que hay que

hacer es levantar el nivel cada uno, desde lo físico, desde lo

técnico, y tenemos que jugar como equipo, es simple.



En casa no se pudo vencer a Melgar por la ida de los octavos de

final de la Suramericana. ¿Cuáles fueron las razones?

​

No se hizo un buen partido, se rescata un 0-0, porque hay

chances de pasar, pero hay que mejorar. Nos faltó muchísimo

ritmo, que sí lo tiene el equipo peruano, que está a punto de

terminar el campeonato local, y eso se notó. Nosotros estamos

en pretemporada y acusamos falta de juego, de fluidez, de un

funcionamiento colectivo. Tenemos pocos días para corregir,

funcionar y superar la fase, que es el principal objetivo. Si

logramos eso, vamos a trabajar mejor. Hay que buscar el

resultado en Perú.



¿Cómo derrotar a Melgar en Arequipa?

Levantando el nivel de cada uno, demostrando por qué estamos

en el Deportivo Cali. Aquí hay grandes jugadores y podemos

funcionar como equipo. Creemos que la altura no será un

inconveniente, hemos ido a La Paz y hemos hecho un buen

partido. Así que si hacemos las cosas bien, podremos superar la

fase.



Este semestre el Cali no tuvo gol. Desde la defensa, en su

posición, se aprecia mejor el juego. ¿Por qué le cuesta tanto al

Cali anotar en el arco contrario?



Este es un trabajo en equipo, no podemos culpar solo a los

delanteros o los medios ofensivos. Es un trabajo que se realiza

desde el portero, saliendo en la defensa con ideas claras, así

como los problemas en la zaga son también responsabilidad del

resto del equipo. Hay que funcionar mejor, no se hizo nada bien

como local contra Melgar, debemos trabajar, no hay otra forma.

Confío plenamente en mis compañeros, en su actitud, y siempre

que venga alguien a sumar, será bueno, como lo hizo Germán

Mera en su redebut.



Estará en el banco dirigiendo como interino Ítalo Cervino,

alguien que ya conocen ustedes. El reto será mayor…

​

Eso nos suma más responsabilidad a todos. El ‘profe’ Dudamel ya

no está, eso cambia las ideas, habrá un cuerpo técnico interino

que nos conoce y lo conocemos, entonces hay que potenciar eso

y hacernos cargo, los jugadores, de nuestra gran responsabilidad.



Comienza el próximo fin de semana la Liga II. El Cali recibirá a

Jaguares. ¿Cómo avizora este torneo en medio de la situación

que vive el equipo?

​

Tenemos que arrancar con el pie derecho, el primer envión es

fundamental para luego tener regularidad y llegar a los

cuadrangulares. Lo que sucedió el semestre pasado no puede

volver a ocurrir de ninguna forma. Debemos ser entre dirigentes,

cuerpo técnico y jugadores uno solo para arrancar bien y no

estar nunca fuera de los ocho.



Datos

​

Deportivo Cali debe definir esta semana el nombre del nuevo

entrenador. Máyer Candelo es uno de los candidatos.



El jugador que no pudo llegar y que fue la manzana de la

discordia entre directivos y entrenador es Ítalo Montaño, un

extremo de 23 años que jugaba en la segunda división de

Croacia.



Al Cali llegaron Germán Mera, Kevin Salazar y Dídier Delgado. Un

delantero con gol es una de las principales necesidades.



Frase

​

“Estoy muy contento de haber llegado al Cali a pesar de los

resultados. Es una institución muy grande, no conocía el fútbol

colombiano y me ha sorprendido para bien. Quiero seguir aquí y

ganar grandes cosas”.



Número

​

5 meses completó Guillermo Burdisso en el Deportivo Cali. En

abril marcó su primer gol con la camiseta verdiblanca, a Boca

Juniors, equipo donde jugó, en la Libertadores.