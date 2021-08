Hablar de Linda Caicedo en el fútbol colombiano es referirse a una de la joyas que sorprendió a todos hace unos años cuando debutó a nivel profesional.



A sus 16 años afronta su segunda temporada vistiendo la casaca del Deportivo Cali y en cinco jornadas que van de la Liga 2021 se ha convertido en gran figura, anotando goles y siendo determinante para su escuadra.



A pesar de su juventud, Linda es una de las futbolistas que se destaca dentro un plantel competitivo que se ha conformado para ganar su primera estrella en el balompié femenino.



Linda quiere recuperar su mejor nivel este año luego de que en la temporada pasada vivió un momento personal complicado debido a una enfermedad que la llevó al quirófano y que aún la mantiene en valoración médica permanente. Todo ello en plena pandemia.



A la habilidosa delantera le fue extraída una masa en un ovario, con tratamientos invasivos y que en la actualidad la tiene en observación médica cada cuatro meses.



Incluso, Linda disputó varios partidos de la Liga pasada con un catéter en su cuerpo y eso hizo que su rendimiento no fuera el ideal.



Hoy, esa situación parece estar superada y, como ella dice, gracias al apoyo de su familia y del Deportivo Cali.

¿Cómo analiza este buen inicio del equipo en Liga 2021?

El equipo ha sabido acoplarse de la mejor manera. Nos hemos propuesto salir a ganar todos los partidos y por fortuna se nos han dado los resultados.



¿Se armó un equipo para ganar la Liga?

Sí, obviamente todos los equipos tratan de armarse para pelear, acá hay una buena base, han llegado jugadoras de experiencia y eso lo hace muy completo.



¿El clásico puede ser el juego para ilusionarse con la clasificación?

Cada partido nos va a acercar a esa clasificación. Primero toca pensar en América y estamos convencidos de que podemos ir a conseguir la victoria.

¿Cómo se imagina que será el clásico?

América tiene jugadoras muy buenas, de recorrido. Creo que será un juego parejo y toca aprovechar las oportunidades que se tengan. Va a ser un clásico chévere y bacano.



¿Cómo avanza la recuperación de su enfermedad?

Por fortuna estoy al ciento por ciento ya. El año pasado tuve dificultades, pero esta temporada ya estoy en mejor condición. Jugué la Liga 2020 cuando tenía apenas dos meses de haber salido de la cirugía.



¿Cómo vivió ese momento?

Fue algo inesperado. Se siente temor, pero fue una situación que pude superar gracias a los médicos de la clínica Valle del Lili, a mi familia y a la gente del Deportivo Cali.

¿Ha cambiado en algo su estilo de juego?

Creo que he mejorado. Ahora juego más por el equipo. No he dejado de lado la habilidad porque es lo que me caracteriza.



En América estará Gabriela Rodríguez, ¿cómo la califica como futbolista?

Ella es una excelente jugadora. No me cabe duda de que será una crack en el fútbol, tuvimos la fortuna de compartir en muchos momentos.

Un clásico definitivo

Esta noche (8:00) se vivirá una nueva edición del clásico vallecaucano de la Liga Femenina entre América y Deportivo Cali.



Será un duelo especial por el momento en que llegan ambas escuadras al cotejo de hoy.



Las azucareras son las líderes del Grupo B con 14 puntos. Las americanas ocupan la tercera plaza con 12 unidades.



El Cali, orientado por Jhon Albert Ortiz, se mantiene invicto en el torneo y hoy tendrá una prueba exigente en la cancha del estadio Pascual Guerrero, que esta noche estrenará el nuevo sistema de iluminación.



Por su parte, la escuadra roja, dirigida por Andrés Usme, buscará ante su rival de plaza la quinta victoria consecutiva en esta fase de grupos de la Liga.



A falta de cuatro jornadas para finalizar la primera parte del torneo, las dos escuadras vallecaucanas buscan una de las dos plazas que da el torneo para avanzar de forma directa a las semifinales.



Recordemos que para el ingreso a las gradas del Pascual se deben cumplir co los requerimientos de tener completo el esquema de vacunación o una dosis recibida y si no tiene dosis, presentar prueba negativa para covid.



El valor de las entradas: 10 mil pesos para la tribuna occidental y 5 mil pesos para la localidad de sur.

La Ficha

Estadio: Pascual Guerrero.

Capacidad permitida: 8000 aficionados.

Árbitra: María Daza.



Posibles formaciones:



América: Katerine Tapia; Diana Ospina, Tatiana Castañeda, Daniela Arias, Leury Basanta; Carolina Pineda, Sara Martínez, Gabriela Rodríguez, Gisela Robledo, Catalina Usme, Joemar Guarecuco.

Entrenador: Andrés Usme.



Cali: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Corina Clavijo, Jorelyn Carabalí, Kelly Ibargüen, María Morales, Paula Medina, María Camila Reyes, Linda Caicedo, Farlyn Caicedo, Carol Cortés.

Entrenador: Jhon Ortiz.