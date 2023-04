Le Respira en la nuca: Deportivo Cali se acerca de manera trepidante al descenso directo

En once fechas que van disputadas de la Liga colombiana el Deportivo Cali ha hecho su propia carrera hacia la zona roja del descenso directo.



Lo que parecía ser algo lejano al comienzo de 2023, hoy es un fantasma que asusta en el club y tiene en vilo a su hinchada.



Luego de la derrota frente al Atlético Huila por la fecha 11 en el duelo directo por la tabla del promedio, los 'azucareros' quedaron en una penosa situación de la que parece no tener remedio.



El Deportivo Cali ha hecho 8 puntos de 33 posibles, el 24,2% de rendimiento, producto de una victoria, cinco empates e igual número de derrotas y se ubican en la última posición de la tabla de posiciones.



Lo más grave está en la tabla del descenso. El conjunto verdiblanco es puesto 17 con 1,17 de promedio, producto de 104 puntos en 89 partidos; atrás se encuentra Once Caldas con 1,16 de promedio y 103 puntos en 89 juegos.



Luego está Alianza Petrolera, el primer descendido si el campeonato terminara hoy, en la posición 19 con 97 puntos en 87 partidos disputados y su promedio es de 1,11.



Cabe recordar que aún tiene pendiente su partido de la fecha 11 ante Junior y un aplazado por la tercera jornada frente a Millonarios.



La última posición es para el Unión Magdalena, que ganó su partido ante Rionegro Águila, pero su promedio es de 1,04 producto de 52 puntos en 50 partidos jugados.



Los samarios solo cuentan en la tabla del promedio con la campaña 2022, por lo que manejan una ventaja frente a los tres clubes que tiene por delante.



Restan 29 partidos para cerrar la tabla del descenso en 2023, pero el panorama en el Deportivo Cali no es el mejor si a eso se le agrega la crisis financiera por la que atravieza la institución.