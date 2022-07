Las reacciones del Deportivo Cali luego del empate en casa ante el DIM por la Liga 

Deportivo Cali igualó 2-2 este jueves contra DIM por el duelo de la tercera fecha de la Liga 2022-II. El ténico Máyer Candelo hizo un reconocimiento a sus jugadores y aseguró que todavía está en busca del estilo de juego ideal para el equipo.



"El equipo hoy (jueves) hizo lo que queríamos y lo que buscábamos en 10 días que llevamos trabajando. Queremos que sea un equipo combativo, que no se rinda nunca a pesar de los resultados".



El empate del DIM en el tiempo complementario del segundo tiempo fue a través de una jugada polémica de penal en el que el delantero Vuletich comete la falta sobre Felipe Pardo. Nicolás Gallo de nuevo fue ojo de crítica por esta razón.



"Yo no estoy aquí para hablar de los árbitros, que ellos mismos se revisen y opinen de lo que crean, solo me extraña que para algunas jugadas haya VAR y para otras no", expresó el entrenador 'azucarero'.



Por último, Candelo aseguró que hay algunos jugadores que se encuentran en el departamento médico.



"Guillermo Burdisso tenía una molestia en la rodilla y quisimos protegerlo de cualquier peligro. Mafla apenas se está recuperando y Franco todavía esta lesionado".