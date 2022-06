"Las finales hay que jugarlas y ganarlas": John Ortiz tras la victoria en el partido de ida de la final

Deportivo Cali pegó primero en la final de la Liga femenina tras derrotar 2-1 al América de Cali en el estadio de Palmaseca. La vuelta será el próximo domingo en el Pascual Guerrero.



"Vamos a tener que jugar con el público en contra y eso me gusta a mí, ojalá estemos claritos para dañarle la fiesta al vecino", expresó el técnico 'azucarero', John Alber Ortiz.



Las verdiblancas disputaron su segunda final consecutiva en la Liga. Las actuales campeonas están a 90 minutos de retener el título.



"Las finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas. A ellas les dije, si el partido se pone con los guantes había que lucharlo, guerrearlo", comentó Ortiz.



Por último, el técnico Ortiz aceptó las equivocaciones del partido y asegura que el domingo el margen de error tendrá que ser el mínimo.



"Volvimos a fallar en una desatención. Imagino el domingo los 2 equipos con la misma intensidad, eso no va a cambiar. Ahora tenemos que ser inteligentes a la hora de atacar y contraatacar en los espacios que nos puedan dejar".