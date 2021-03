Deportivo Cali: "En Colombia hay una resignación por los arbitrajes equivocados", Alfredo Arias

Juan Carlos Pamo

El técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias, fue el invitado especial este lunes al espacio La Tocata de El País donde analizó la actualidad del cuadro verdiblanco que hoy por hoy es el líder de la Liga colombiana.

Los azucareros viene de empatar con Santa Fe el domingo pasado en Palmaseca, en un duelo marcado por la polémica de las decisiones arbitrales y en especial del VAR.

"Quiero no creer que los árbitros vengan a perjudicar al Cali. No se por qué no se va a revisar en el VAR jugadas en contra de nosotros. En Colombia hay una resignación que los arbitrajes pueden ser equivocados. Debe haber una revisión de lo que es el nivel del arbitraje en el país. Todos los actores debemos tener las mismas garantías", comentó Arias en charla con La Tocata.



Sobre las acciones puntuales en donde según el estratega charrúa se vio perjudicado su escuadra, como el penal cobrado por la mano de Darwin Andrade, el entrenador agregó que "el penal tuvo una interpretación errónea. La he mirado varias veces, creo que el VAR está para dar justicia, es imposible que de espalda, la pelota le pegue en la nalga y no le de en la mano".

Sobre el cotejo anterior los capitalinos, Alfredo comentó que "hoy en día es muy difícil ganar, si miran los resultados son muy parejos. Nos enfrentamos a un rival que venía más descansados que nosotros".

El elenco caleño se mantiene al tope de la tabla de posiciones con 22 unidades y lleva tres empates al hilo en las últimas jornadas, un hecho del que reflexionó Arias. "Siempre hay margen para mejorar, debemos tener autocrítica para evolucionar. El juego se ha emparejado y el ganar es una cuestión bastante complicada. Nosotros siempre salimos a ganar, hasta en la luna siempre buscamos eso".



Una de las tareas para el estratega uruguayo es suplir la marcha del argentino Agustín Palavecino, quien dejó un registro de 15 goles.



"Tener dos delanteros es para suplir la partida de Palavecino, se nos fueron 15 goles. Estamos intentando varías fórmulas. Lo de usar los dos delanteros es para darle el peso ofensivo a mi equipo", acotó el timonel.



Sobre el posible debut del otro argentino de la plantilla, Franco Torres, quien llegó hace varias semanas y se alista desde lo físico para ser tenido en cuenta, Arias opinó ante la pregunta de un aficionado que "yo pongo a los que han podido entrenar bien. Si me demuestra en entrenos lo que pretendo, lo voy a colocar".



Al ser consultado sobre si su trabajo se vuelve más pesado por el bicampeonato de América en los dos últimos años, el técnico de 62 años confesó que "para mi trabajo no es presión, para quienes juzgan mi trabajo puede ser. Yo no puedo estar pendiente de lo que le pasa a mi vecino. Quiero quedarme con las cosas de mis equipos y no de los otros".

Al final de la charla con La Tocata, Alfredo Arias se despidió de los hinchas enviando un mensaje optimista. "No puedo prometer para llegar a la final, pero si tenemos el espíritu para salir campeón".