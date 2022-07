'La manzana de la discordia': Ítalo Montaño no jugará con el Deportivo Cali

Deportivo Cali confirmó que el delantero Ítalo Montaño no aprobó los exámenes médicos realizados este viernes, por ende, el tumaqueño no hará parte del equipo en este segundo semestre de la Liga.



La llegada de este jugador al cuadro verdiblanco habría sido la razón por la cual Rafael Dudamel tomó la decisión de partir del equipo, ya que no le agradó en ningún momento la idea de que integraran jugadores al plantel sin su aprobación.



El delantero no ha tenido actuación en el fútbol colombiano. Salió del país siendo muy joven. Ha desarrollado toda su carrera en Europa, aunque no en divisiones principales. Estuvo 3 años en Portugal. En ese país jugó para Santa Clara, Operário, Leixoes y Olhanense. No llegó a disputar compromisos en Primera División, sí en Segunda.



De esta manera, los que había sido 'La manzana de la discordia' entre las directivas del Cali y el técnico Dudamel, dejó a la institución sin entrenador y sin un nuevo delantero.



Deportivo Cali tendrá que afrontar el partido de vuelta de los octavos de final la próximo 6 de julio en la ciudad de Arequipa. Luego tendrá el inicio de la Liga el 10 del mismo mes ante Jaguares.