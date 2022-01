Deportivo Cali: La estrella 10 ya está instalada en el obelisco del equipo 'azucarero'

Acompañado de una multitud de hinchas que se dieron cita este martes en la tarde en la sede administrativa, el Deportivo Cali realizó la instalación de la estrella 10 en el obelisco donde reposan todos los títulos alcanzados por los azucareros en su historia.



En el acto conmemorativo estuvieron el plantel de jugadores, directivos y por supuesto los seguidores verdiblancos que aún siguen celebrando el título conseguido el mes pasado cuando superaron al Deportes Tolima en la gran final.



La estrella verde con el número 21 en el centro, que representa el año de consecución de la décima, fue instalada en el obelisco de la sede Alex Gorayeb y que está ubicado sobre la tradicional avenida Vásquez Cobo de la capital vallecaucana.



Cerca de mil personas acudieron a la convocatoria verdiblanca y expresaron su cariño y admiración a los integrantes del elenco profesional caleño que saludaron a la hinchada.



“Son 109 años de historias y ustedes, la hinchada, son parte de esta historia y queremos que sigan haciéndolo. Mi hermano y yo nunca le dimos la espalda al Cali y aquí le damos una alegría para todos ustedes”, indicó el presidente del cuadro verdiblanco, Marco Caicedo.



En el obelisco caleño reposan cada una de las estrellas festejadas por la escuadra vallecaucana.



Cali ha sido campeón en las temporadas de 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1996, 1998, 2005 y 2015 y esos títulos se encuentran grabados en la columna verdiblanca que resalta la rica historia del club.



“Hace cinco meses estaba entrando a la sede de Vásquez Cobo y se me estaba dando el sueño de volver aquí a mi casa. Hoy lo tenemos en nuestras manos. Dios me puso en el equipo de mis amores, comentó Rafael Dudamel mientras exhibió el trofeo de campeón de la Liga junto a Téofilo Gutiérrez, figura y capitán del Cali.



Teo, emocionado

“Para mí es un placer vestir la camiseta del Deportivo Cali. No quiero solo la 10, quiero la 11 y la 12. Este es un equipo de ganadores”, fueron las palabras de Teo que hizo delirar nuevamente a la hinchada verde.



En el acto también se les brindó un merecido homenaje a las integrantes del equipo femenino del Deportivo Cali que en la temporada pasada lograron la primera estrella de la Liga Femenina.



Sin duda el 2021 fue un año redondo para el onceno azucarero que dominó, con sus escuadras masculina y femenina, los dos principales torneos colombianos.



Continuar por el camino del triunfo es el objetivo del Deportivo Cali para esta temporada.



Por ello los diferentes equipos se vienen preparando, especialmente el dirigido por Rafael Dudamel, ya que los compromisos son grandes en este primer semestre.



La Liga colombiana y la Copa Libertadores esperan por el elenco verdiblanco.