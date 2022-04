La Copa es la prioridad: el equipo que tendría Deportivo Cali ante el Once Caldas en Manizales

El técnico Rafael Dudamel decidió darles descanso a varios de los titulares, después del gran esfuerzo hecho en La Paz ante el Always Ready, por Copa Libertadores.



Para el compromiso del domingo ante Once Caldas por Liga, en la que ya no tiene chances de clasificar, el cuadro azucarero pondrá una nómina emergente, aunque no se descarta que algunos de los titulares puedan tener minutos.

📋 Los jugadores convocados para el partido por la fecha 18 de la #LigaDimayor.



Presentado por: @CervezaAguila. #VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/DW64D4M0uC — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deportivo Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) April 30, 2022

En la lista de convocados no aparecen Guillermo Burdisso, Yimmy Congo, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez, pero sí Teófilo Gutiérrez, John Vásquez, Guillermo de Amores y Aldaír Gutiérrez, entre otros.



Lo más seguro es que el Cali juegue con Humberto Acevedo, Juan Franco, Miguel Nazarit (José Caldera), Kevin Moreno, Juan José Tello, Andrés Balanta, Gian Franco Cabezas, Daniel Luna, Michael Ortega, Michell Ramos y Agustín Vuletich.



El partido en el estadio Palogrande de Manizales comenzará a las 2:00 p.m.