"Jugaremos como los campeones que somos": Rafael Dudamel previo al partido de Superliga con el Deportivo Cali

El técnico Rafael Dudamel afrontará una nueva final al mando del Deportivo Cali. En este encuentro se volverá a ver las caras con el Deportes Tolima para disputar el partido de ida por la Superliga.



El entrenador venezolano reconoce la mala situación por la que pasa su equipo que suma 4 derrotas en las últimas 5 fechas disputadas por la Liga Colombiana.



"Vamos superando dificultades, no estaba en nuestros planes tener 3 puntos a esta altura de la Liga, lo que sí no pongo en duda es el deseo de ganar por parte de nuestros jugadores. Lo más importante es pelear títulos y hacernos a esta Superliga, queremos elevar nuestro nivel competitivo, en Cali siempre tienes que ganar y este título no será la excepción, hay que jugarla como lo que somos, campeones", dijo el entrenador Dudamel.



Sin embargo, a pesar de los que vive hoy en día el entrenador acepta que está tranquilo y que para esta Superliga será una oportunidad de mejorar en su juego.



" Tengo a mis jugadores, duermo tranquilo y profundo, todo lo que hemos planificado en el día a día se ha ejecutado con alta intensidad, cada día nos vamos sintiendo mejor. Cada jugador que llega nos genera confianza. No llegamos a esta final por casualidad, hemos hecho los méritos, el hincha sabe bien que damos todo en nuestro trabajo, ellos me hacen sentir un apoyo incondicional. El hincha de Cali nunca abandona y nosotros nos entregamos al máximo".



Por último, Dudamel expresó que no alcanzar el título de la Superliga puede pasar, pero que no es el objetivo que están dispuestos afrontar.



"Perder es una opción, pero no está en nuestra mente. Venimos de ser campeones, diariamente nos levantamos con la ilusión de volver a ganar".