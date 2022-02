 José Pepe Sand no regresa al Deportivo Cali y continuará siendo jugador de Lanús 

Este marte se tomó la decisión de que el delantero argentino José Sand no regresaría al Deportivo Cali para esta temporada 2022.



”Me encantaría tenerlo y José quería venir pero Lanus no lo negocia y nos retiramos de las tratativas”, fueron las palabras de Marco Caicedo confirmando que el delantero José Sand no vendría al Deportivo Cali.



Sand, tiene contrato hasta diciembre de este año con Lanús y se estaba en los planes que regresara al equipo 'azucarero' como reemplazo de la sensible baja que dejó la salida de Hárold Preciado.