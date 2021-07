Jorge Marsiglia, el defensa que le gusta ir por el gol: "En mi pueblo siempre fui delantero"

Jorge Marsiglia entró al área como ese '9' que solía ser en sus comienzos como futbolista en su tierra, allá en Sahagún, Córdoba, y conectó un cabezazo que venció al arquero Ómar Rodríguez, de Independiente Santa Fe. Era su primer gol con la camiseta del Deportivo Cali. Pero el central John Hinestroza y el VAR lo privaron de esa alegría, por presunto fuera de lugar. Inexplicable, como tantas otras cosas del arbitraje colombiano, a pesar de la ayuda tecnológica.



Jorge cuenta que estaba seguro de su correcta posición, porque había analizado la posibilidad de entrar al cabezazo en ese juego del comienzo de la Liga colombiana en el estadio El Campín de Bogotá, que, por fortuna y apaciguando el escándalo por una mala decisión arbitral, ganó el equipo azucarero 1-2 con gol de Andrés Balanta, también de cabeza.



Marsiglia, no obstante, mostró que sabe ser 9, que le gusta el gol, pero ahora es defensa central. Y de allí nadie lo moverá. Tampoco él lo quiere. Pero seguirá buscando el arco contrario, de eso no hay duda. Y esta noche, cuando enfrente con sus compañeros a Independiente Medellín por la segunda fecha de la Liga colombiana en Palmaseca, tendrá una nueva oportunidad para buscar el cabezazo contra el rival. Mide 1,83 metros y el juego aéreo es uno de sus fuertes.



El País habló con el espigado defensa central azucarero, otra de las ‘joyas’ que descubrió ese cazatalentos llamado Agustín Garizábalo, que tantas figuras ha acercado desde la costa norte colombiana a las huestes verdiblancas.



¿Cómo lo descubrió Garizábalo?

​

Yo empecé a jugar fútbol en el equipo de mi pueblo, en Sahagún. En el 2014 me vio Agustín Garizábalo en un torneo municipal en Barranquilla y desde ahí me hizo seguimiento sin yo saberlo, él me lo contó después. En el 2015 estuve en un Torneo de las Américas acá en la ciudad, me fue bien, marqué varios goles y Agustín me dijo que quería traerme al Cali. Me vinculé al equipo sub 17 y empecé mi proceso con los ‘profes’ César Hernández, ‘Checho’ Angulo y ‘Cocho’ Patiño.



Sin embargo, no fue el Cali donde empezaron a aflorar sus virtudes..

En el segundo semestre del 2019 el Cali me prestó al Tauro de Panamá, allí salimos campeones, me fue muy bien, y en el 2020 regresé, pero me prestaron de nuevo, esta vez al Orsomarso de Palmira, de la segunda división. Luego vino la pandemia y todo lo demás, y regresé al Cali, y estoy con el equipo principal desde enero de este año. Ya tengo cinco partidos.



¿Cómo es jugar al lado de Hernán Menosse, un jugador ya experimentado y que ha jugado en Europa?

​

Me siento muy cómodo. Hernán me habla mucho, me da consejos y yo los aprovecho, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Siempre te apoya, nunca te reclama, solo palabras de aliento.

Y se ganó usted el puesto titular con apenas 22 años en un equipo que siempre trabaja bajo presión…



Todo es gracias al trabajo. Siempre he pensado que aunque no me tengan en cuenta, debo trabajar para mí y para el equipo, para estar listo apenas me necesite el técnico.



¿Cómo pasó de ser delantero a defensa?

​

En mi pueblo siempre fui centrodelantero, de ahí fui bajando a volante de marca y me estiré bastante en la estatura, entonces me pusieron como defensa central, y me gustó, y ahí seguí mi proceso. Pero nunca pierdo la vocación de atacar, de buscar el gol.



¿Cuándo le anularon el gol contra Santa Fe pensó que efectivamente estaba en fuera de lugar?

​

No supe en ese momento por qué el juez y el VAR invalidaron el gol, porque cuando salió el balón, yo miré y estaba en posición correcta antes de cabecear. No entendía qué pasaba. Cuando ya vi la imagen en televisión, pues me quedó esa sensación de tristeza.



Era su primer gol con el Cali...

​

Sí, lamentable. Ya tengo tres goles en mi carrera profesional, con Tauro y Orsomarso.



Marsiglia es un apellido sonoro, como si fuera de un jugador extranjero. ¿De dónde viene?

​

La verdad, no lo sé, no lo he investigado bien. Pero cuando estuve en Orsomarso, el ‘profe’ José Sangiovanni, que es de familia italiana, me dijo que mi apellido es de procedencia de este país europeo. Mi abuelo ya murió, pero hubiera querido escuchar su historia.



¿Qué consejos le da el ‘profe’ Arias?

​

Me recalca que nunca pierda la agresividad a la hora de marcar, que esté cerca de los delanteros, que no les pierda la distancia, y eso es algo que me ha fortalecido bastante.



¿Quién es ese delantero del Cali que más líos le genera en la marca en los entrenamientos?

​

John Vásquez es muy habilidoso, es encarador, se mueve mucho.

¿Qué es lo que tiene el jugador de la costa norte que tanto aporta al Cali?

Las ganas, eso nos caracteriza a los costeños, siempre lo damos todo.



¿Hasta dónde quiere que lo lleven esas ganas?

​

Sueño jugar en México, tiene un fútbol intenso, técnico, hay grandes jugadores en esa liga que la hacen muy competitiva y eso te permite dar el salto a Europa.



¿Quién es su referente como defensa?

​

Sergio Ramos, sin duda, es el mejor defensa del mundo. Pero en Colombia admiro bastante a Jeison Murillo, he tenido la oportunidad de entrenar con él, es un jugador excepcional.



¿Para qué está este Cali que ya tiene una idea de juego consolidada y se ha reforzado con un goleador como Hárold Preciado?

​

Nuestro objetivo es el título, sin adelantarnos a los hechos, yendo partido a partido. Esperemos que este semestre, con los jugadores que han llegado, podamos potenciar esa parte que nos ha faltado, porque hemos hecho buen fútbol, pero ha faltado la contundencia y efectividad contra el rival.