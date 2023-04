Jorge Luis Pinto: "Ya no tengo ánimos para hablar ni expresión para decir qué nos pasa"

El técnico del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, no escondió su frustración luego de la derrota de su equipo frente al Atlético Huila por marcador de 1-0.



Un error defensivo al comienzo del juego le permitió al extremo brasileño Marcos Vinicius anotar el único tanto de la noche, en Neiva.



Al final del juego, Jorge Luis Pinto entregó su balance de lo que fue esta nueva derrota del verdiblanco: "Después del gol buscamos el arco contrario. Jugamos con muchos jugadores en ataque, tuvimos 4 o 5 opciones, pero al final no se dio".



El estratega santandereano rescató algunas de su equipo: "La defensa de alguna manera está bien, falta corregir algunas cosas en la parte de adelante. No queremos entrar en desespero ni mucho menos ponernos a discutir entre nosotros".



Sin embargo, no logró esconder su frustración por lo ocurrido en la noche del domingo en Neiva: "No es el momento preciso para explicar que pienso. No tengo ánimos para hablar, lo primero que hay que hacer es calmarnos. Ya no tengo expresión para decir que nos pasa".



Deportivo Cali volverá a jugar por Liga este sábado frente a Equidad, por la jornada 12.