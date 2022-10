Jorge Luis Pinto y un mensaje a los hinchas del Deportivo Cali: "Se deben ilusionar"

El vuelo de Avianca procedente de Cúcuta aterrizó esta noche en el Alfonso Bonilla Aragón a la hora estipulada, 7:55, con un ilustre pasajero.



Jorge Luis Pinto, de pantalón y chaqueta de color negro, y una camisa gris de rayas, apareció por la puerta C de llegadas nacionales con solo dos maletas y un evidente optimismo marcado en su rostro.



En esa puerta lo esperaba el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena. Un cálido abrazo y un corto diálogo entre directivo y técnico fueron suficientes para terminar de sellar un vínculo que el aficionado del cuadro azucarero esperaba con mucha esperanza.



“Muchachos, solo tres preguntas”, fue lo primero que dijo Pinto cuando vio que la poca prensa presente en el aeropuerto, lo esperaba con mucha expectativa para conocer sus impresiones ya en tierra vallecaucana y como nuevo timonel del Deportivo Cali.



Y no fueron tres interrogantes los que tuvo que sortear el curtido estratega santandereano. Cinco, seis... varias preguntas que demanda este presente difícil del Deportivo Cali en la Liga.



“Queremos con base en el trabajo darle el estatus que merece el Deportivo Cali. Este es un equipo grande que debe estar en el sitio que le corresponde”, dijo Pinto.



El nuevo técnico de los verdiblancos ya tiene por lo menos un programa diseñado para el resto de la semana, en el que el punto final será nada menos que el clásico ante América.



“Quiero trabajar ya, comenzar a entrenar con los muchachos y preparar el clásico nada menos; vamos a conocer el grupo, a hablar con los muchachos, y a darle al trabajo que es lo que nos toca”, expresó.

Pinto no se animó a decir si al plantel actual del Deportivo Cali hay que hacerle muchos cambios.



“Vamos a mirar al grupo, vamos a conocer a los jugadores, saber qué quieren y qué queremos nosotros de ellos”, manifestó el estratega santandereano.



En cuanto a la hinchada, que viene sufriendo por la penosa campaña de toda la temporada, el exseleccionador de Colombia, Costa Rica y Honduras, y de varios equipos nacionales e internacionales, señaló que debe haber esperanza siempre y cuando haya trabajo.



“La esperanza y la ilusión la deben tener. Que se acuerden que el trabajo no traiciona; cuando uno trabaja bien, sale adelante. Eso es lo que venimos a hacer al Deportivo Cali, me parece que el hincha se debe ilusionar”, señaló.



Por último Pinto reveló que decidió alojarse en la casona, en la sede deportiva de Pance, porque necesita estar mucho tiempo con los jugadores.



“Necesitamos ganar tiempo y me parece que estar allí es más práctico; estar en otro lado genera desgaste por el tráfico, los viajes y demás. Vamos a estar allí para aprovechar el tiempo”, sentenció.



Cena de bienvenida

Pinto y el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, salieron del aeropuerto con destino a un restaurante en la zona de Granada, para una cena de bienvenida en la que estarían los otros miembros del Comité Ejecutivo, así como varios de los que harán parte del cuerpo técnico.



Un poco antes de la medianoche el técnico llegará a la sede de Pance para el respectivo descanso, previendo que hoy será un día de muchos compromisos.



A las 10:30 a.m. será la presentación oficial este martes con una rueda de prensa ante los medios, y posteriormente se dará el encuentro con los jugadores.



Es posible que en horas de la tarde Pinto comience entrenamientos con el onceno azucarero.