Jorge Luis Pinto: "No estoy arrepentido de la rotación y si quiero, lo vuelvo a hacer"

Deportivo Cali sufrió su primera derrota en la temporada 2023 al caer frente al campeón Deportivo Pereira 0-1, en el cumplimiento del juego aplazado por la primera fecha del fútbol colombiano.



Esta caída fue sorpresiva para el conjunto 'azucarero', pues venía teniendo buenos compromisos y llegaba a este último con dos victorias al hilo (uno por Copa y otro por Liga).



Al final del juego, el técnico Jorge Luis Pinto habló en conferencia de prensa y de entrada defendió la decisión de haber cambiado parte de la nómina: "No estoy arrepentido de la rotación. Confío en mis jugadores, y si quiero, vuelvo y lo puedo hacer, porque ese es mi trabajo. El tema físico está muy bien, hemos empezado a regular cargas, estamos manejando alternativas".



Pinto respaldó su idea inicial de juego diciendo que: "No culpabilizemos esta derrota con la razón del planteamiento. Miramos muchos videos del Pereira y no fue fácil el partido de hoy. Estamos comprometidos, seguiremos luchando y por supuesto mejorando".



Aunque después aceptó su parte de responsabilidad en la derrota del miércoles ante el 'matecaña': "El primer responsable soy yo porque soy el que dirige el equipo, reconozco que nos falto más fútbol, más estratégia. En el futbol se gana o se pierde y desafortunadamente hoy nos tocó perder".



El estratega santandereano analizó el planteamiento del Deportivo Pereira: "El equipo rival hizo línea de cinco. No es fácil atacar, no salieron, se metieron y tocó atacarlos con el bloque defensivo de atrás, nos equivocamos con los pelotazos apurados. Hay que reconocer que el contrario se metió atrás y se defendió con todo, nos limitaron el ataque por los costados".



Igualmente, reconoció los problemas que ha tenido para conseguir victorias en casa: "Nos cuesta ganar de local porque los equipos que vienen, vienen a defenderse. Nosotros luchamos los 90 minutos casi en campo contrario, hay que ser francos, no fue fácil. El volumen de ataque de intención de nosotros fue casi del 80%. Nos falto algo de capacidad para encontrar más desequilibrio y más claridad ofensiva".



Finalmente, Jorge Luis Pinto criticó algunos aspectos de su equipo en la derrota de hoy: "No podemos desesperarnos en los momentos que debemos tener calma, tengo que hablar mucho con el grupo sobre este tema".



Deportivo Cali volverá a jugar este domingo frente a Millonarios, en la cancha del estadio El Campín a las 3:30 de la tarde.