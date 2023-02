Jorge Luis Pinto: "Me gustó mucho la presentación del Deportivo Cali en Medellín"

Deportivo Cali se trajo un punto importante de Medellín al igualar a un gol frente al Atlético Nacional, en el cierre de la jornada dominical de la fecha 4 de la Liga colombiana.



Dorlan Pabón había adelantado a los verdolagas en el primer tiempo, pero Andrés Arroyo logró igualar el marcador en la etapa complementaria.



Al final del compromiso, el técnico Jorge Luis Pinto habló sobre lo que le dejó este empate en la segunda salida del Deportivo Cali en la Liga: "No tuvimos muchas opciones en el primer tiempo porque nos marcaron. Sin embargo, me gustó mucho la presentación del equipo hoy".



Acerca de la intervención del VAR en la segunda jugada de penalti para el Cali indicó: "No comparto que el árbitro cambie su decisión al final, era claro penal para nosotros".



Sobre el planteamiento del equipo en la etapa complementaria dijo: "Lo buscamos, en ese instante se metió Atlético Nacional bien atrás, intentamos abrir la cancha y tener presencia ofensiva. Con la entrada de Vásquez y Viveros era atacar, abrir la cancha, tener un partido ofensivo importante".



Finalmente, Jorge Luis Pinto ratificó que se queda con la plantilla que tiene actualmente el Deportivo Cali: "No pongan cosas en mi boca, no estamos buscando otros jugadores, con este equipo me quedo, es suficiente".