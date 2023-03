Jorge Luis Pinto: "Me da asco estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias"

Las últimas semanas han estado marcadas en declaraciones polémicas para el técnico Jorge Luis Pinto en Deportivo Cali.

Hace unos días el entrenador verdiblanco lanzó duras críticas contra algunos equipos (Águilas Doradas y Deportivo Pereira) por el poco juego efectivo en los compromisos de Liga donde enfrentaron a sus dirigidos.

Pero las explosivas declaraciones de Pinto no pararon y este domingo volvió a ser protagonista al apuntar sus dardos contra un sector de la prensa caleña por las versiones que hablaron de enfrentamientos entre el entrenador y Germán Mera, tras la caída ante Pereira a mitad de semana.

"Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza!", comentó Pinto en charla coin El País.

De acuerdo a lo que se especuló en algunos medios deportivos, Pinto y Mera habrían tenido algún roce en el vestuario al final del cotejo que se disputó en el estadio de Palmaseca.

"No, el que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean. Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista. Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche", agregó el experimentado adiestrador.

Ante el interrogante sobre si la situación entre el DT y sus pupilos es totalmente norma, Pinto aseguró que "no tengo por qué aclararlo, pero me pone mal la deshonestidad y la trampa de los periodistas. Dígale al país que yo digo eso, no tienen de qué hablar e inventan noticias".

En lo deportivo, Cali se alista para visitar este domingo a Millonarios en duelo de la jornada 7 de Liga colombiana.