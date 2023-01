Jorge Luis Pinto: hora de lucirse con Deportivo Cali en la Liga colombiana

Deportivo Cali culmina este domingo su segunda semana de trabajos de pretemporada de cara al inicio de la Liga colombiana que comenzará el próximo 25 de enero.



Los ‘Azucareros’ sumaron nueve caras nuevas para afrontar los retos de 2023, cuando disputarán el rentado nacional y la Copa Colombia.



Kevin Riascos, Kevin Dawson, Kevin Viveros, Kevin Saucedo, Jhon Vásquez, Daniel Mantilla y Gustavo Ramírez fueron presentados de manera oficial el pasado 5 enero. A ellos se suman los nombres de Jéfferson Díaz, central de 22 años que venía actuando con Valledupar FC, y el delantero Adrián Parra, jugador de 25 años, quien llega de Fortaleza.



El cuerpo técnico verdiblanco confía en haber armado una plantilla competitiva y ser protagonista tras un año 2022 que estuvo marcado por los fracasos deportivos.



Luego del sorteo para determinar el calendario de la Liga de este primer semestre, Deportivo Cali debutaría en la primera fecha ante Deportivo Pereira (actual campeón) como local. Sin embargo, ese juego está en veremos, ya que el estadio de Palmaseca será sede del Suramericano Sub-20 y para la fecha de inicio del torneo estará ocupado con ese compromiso continental.



Para Jorge Luis Pinto, técnico del elenco caleño, el trabajo y disciplina que siempre ha demostrado a lo largo de su exitosa carrera serán los pilares fundamentales para que el Deportivo Cali luche por los títulos en los dos torneos donde competirá.

¿Qué piensa del equipo que conformó de cara a los retos de 2023?

Espero que podemos competir este año como un equipo protagonista. Que busque siempre los primeros lugares del fútbol colombiano. Hemos traído jugadores que creemos son los llamados a responder a la confianza que se les ha brindado, sumado a la cantera y a una base que quedó del año pasado.



Por la dificultad económica que atraviesa el club, ¿ la conformación de la plantilla se hizo en consenso con el comité ejecutivo?

Sin lugar a duda, podemos decir que hubo un equilibrio económico. No exageramos en esa parte y el club hizo un sacrificio con algunos jugadores a los que no se les podía pagar ese monto y se cambiaron por otros. Confío en que los que legaron respondan a la expectativa.

¿La salida de jugadores que fueron referentes del equipo hace un tiempo como Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez, entre otros, fue consultada con usted?

Sí me consultaron y los directivos me presentaron la idea de la situación económica del club y el costo que ellos tenían. Lastimosamente por la crisis financiera que tiene la institución, no es posible tener ese tipo de erogaciones tan altas y decidimos entonces por otras alternativas.

¿Lo decepcionó como fue el fin del ciclo de algunos jugadores que se marcharon?

No quisiera mucho hablar de ese tema. Tal vez ellos tenían razón, pero la forma para protestar no fue la ideal. En el caso de ‘Teo’, Ángelo, Burdisso, entre otros, la situación económica no era la mejor y se llegó a un buen entendimiento para arreglar su salida.

¿No le preocupa que hay mucha juventud en el plantel que se armó?

El año pasado decían que este grupo era muy viejo y ahora que es muy joven. Creo que tenemos un equilibrio en ese sentido. Hay posiciones en las que debemos brindarles la oportunidad a futbolistas de la cantera. Todos ustedes saben que hay una gran responsabilidad de promover jugadores de una cantera donde se hace una inversión inmensa. Hay que sacarle provecho.

¿Ya cerró el libro de contrataciones?

Con la venida de Díaz y Parra, alternativas que llegan para la defensa y el ataque, ya estamos listos. Estamos muy contentos porque pudimos tener el plantel completo desde inicio de pretemporada, eso es de mucho beneficio para un equipo.

En un equipo grande como el Deportivo Cali siempre van a exigir títulos, ¿usted está tranquilo con el plantel que tiene?

Esperamos poder cumplir con la responsabilidad. Depende también del rendimiento que los jugadores pueden tener y estamos totalmente convencidos que va a ser bueno.

Se sorteó la Liga 2023 y el primer juego sería contra el campeón, ¿era indiferente el rival que le hubiera tocado?

Es totalmente indiferente. Si es el Pereira, tocará tener cuidado especial porque es un rival que viene motivado por haber alcanzado el título el año pasado, con buena nómina y de gran trabajo.

¿Ese partido inaugural podría ser aplazado por la ocupación del estadio con lo del Suramericano Sub-20?

Puede ser aplazado por lo de la realización del Suramericano Sub-20 allí en el estadio nuestro. Vamos a ver qué piensan los directivos del Cali y los de la Dimayor, de acuerdo con el plan que hay con la gente de la Conmebol para el desarrollo de ese torneo.

A finales del año anterior se rumoreó mucho sobre su continuidad en el Cali, sobre todo por la parte económica, ¿nunca hubo dudas para seguir?

Yo le di mi palabra al presidente y siempre le dije, cuando estaba observando el Mundial de Qatar, que yo era un hombre que respetaba mis compromisos. Este es un compromiso de sentimiento por el fútbol, por el club y por mi profesión. Nunca hubo dudas en continuar al frente del proyecto, ni siquiera me pasó por la cabeza marcharme del club.

¿Los futbolistas que llegaron apuntan también a tener jugadores que puedan cumplir funciones en varias posiciones?

Esa era la idea. Acá han llegado jugadores que nos puedan dar funcionalidad en dos y hasta tres posiciones. Uno de esos casos por mencionar es Daniel Mantilla, quien nos brinda alternativas en el frente de ataque.

Un hecho curioso de este grupo es que va a tener seis jugadores que se llaman Kevin, ¿cómo los va a dirigir y le había pasado antes esa situación?

Ya no podemos llamar a ninguno de ellos por el nombre sino por el apellido porque se generará confusión. Es primera vez que me pasa el tener en un mismo grupo tantos jugadores con el mismo nombre.

El Cali va a comenzar en una posición incómoda en la tabla del promedio, ¿es algo que inquieta?

Esa tabla toca mirarla con cuidado, toca sumar puntos para alejarnos de esa posición y que el Cali vuelva al lugar que se merece. Toca mirar lo que vaya a pasar con lo del juego de la primera fecha, en caso de aplazarse podemos buscar otro juego que puede ser internacional.

El mensaje para la hinchada...

Que confíen y respalden a este grupo que va a dejar todo en la cancha.



Datos

Deportivo Cali tiene por el momento un solo partido de preparación programado antes del inicio de la Liga.



Los ‘Azucareros’ fueron invitados a la denominada Noche Roja, en Quito. Su rival será El Nacional de Ecuador, que tendrá el próximo sábado 21 de enero su fiesta de presentación en sociedad.



De acuerdo con lo expresado por el profesor Jorge Luis Pinto, la idea es desplazar todo el plantel principal a este encuentro internacional para darle rodaje al grupo.



Indicó Pinto que si se aplaza el partido de la primera jornada con Pereira, se buscará un segundo cotejo de preparación y la pretensión es que sea también de nivel internacional.