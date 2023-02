Jorge Luis Pinto: "Hablé con Jhon Vásquez y tendrá su multa por la expulsión"

Deportivo Cali completó su última sesión de entrenamiento de cara al duelo de este jueves frente al Barranquilla F.C., por la primera fase de la Copa Colombia en la capital del Atlántico.



El técnico Jorge Luis Pinto habló en conferencia de prensa en la previa de este primer juego ante los barranquilleros y explicó de entrada la determinación de viajar con nómina alterna.



“Por la cabeza de nosotros no ha pasado salir de la Copa Colombia. Hasta la tercera fase vamos a enfrentar los compromisos con el equipo alterno que se ha entrenado muy bien, ellos nos van a demostrar que están en condiciones de responder", explicó el estratega santandereano.



Y es que la idea del profesor Pinto es "no recargar de volumen competitivo al equipo A” que viene afrontando los compromisos de la Liga colombiana.



Un tema que fue inevitable tocar en la conferencia de prensa fue el caso Jhon Vásquez.



Señalado en los últimos días por atentar contra la disciplina del club debido a un fuerte altercado que Vásquez habría sostenido con Pinto luego de un partido amistoso, razón por la cuál no fue de la partida en el primer juego oficial del club frente al Once Caldas, hace dos semanas.



Sin embargo, el extremo campeón con el Deportivo Cali tuvo la oportunidad de debutar en este 2023 en el duelo ante Atlético Nacional el domingo pasado.



Ese compromiso fue un amargo estreno para Jhon Vásquez, pues ingresó en el segundo tiempo y por una fuerte infracción contra un rival vio la cartulina roja y truvo que dejar el campo de juego.



Sobre este hecho y las consecuencias por su actitud, el técnico Jorge Luis Pinto expresó: “Hablé con él (Jhon Vásquez) y con el grupo entero, eso no puede pasar en el Deportivo Cali. Tiene su multa y si hay premio, no existe premio, no cabe una conducta de estas dentro del plantel".



Claro está, que el mismo estratega santandereano confirmó que el extremo Vásquez estará este jueves en el juego ante Barranquilla F.C. por la ida de la fase I de la Copa Colombia.



Quienes también harán su aparición oficial en esta temporada 2023 con el Deportivo Cali son los jugadores Óscar Segura y Fabry Castro, que fueron incluidos en el grupo de viajeros con destino a Barranquilla.



El compromiso entre Deportivo Cali y Barranquilla F.C., se disputará a las 5:30 de la tarde en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico y contará con el arbitraje del bogotano Gustavo Cortés.