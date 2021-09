Ítalo Cervino: "Estuve en contacto con Rafael Dudamel, hubo cosas que me iba informando"

El técnico encargado del Deportivo Cali, Ítalo Cervino, entregó su balance tras el clásico por Copa Colombia, que terminó empatado 2-2 este miércoles, por el juego de ida de los cuartos de final.



"La llave quedo abierta, destaco la jerarquía y las ganas que meten mis jugadores, la experiencia en el manejo de los ritmos del partido, la tenencia y posesión. Es un equipo que juega bien a la pelota y eso no se puede perder", comentó Cervino.



Por otro lado, habló del penal que sancionó el árbitro Bismark Santiago, de Guillermo De Amores sobre Adrián Ramos.



"Me queda una duda gigante con el penal", manifestó el estratega.



Ítalo también reveló que el nuevo técnico de los verdiblancos, Rafael Dudamel, quien estuvo en el palco del Pascual Guerrero, tuvo injerencia en el juego.



"Estuve en contacto con Rafael Dudamel, hubo cosas que él me iba informando y se iban realizando, otras decisiones las tomé yo", dijo Cervino.