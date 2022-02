Deportivo Cali está en la necesidad de comenzar a sumar en la Liga, de jugar a lo campeón y de salir de ese último lugar de la tabla que no se le ve bien.



Con esas premisas los azucareros recibirán este miércoles en la tarde en su estadio al Deportivo Pereira (6:10), un rival difícil que viene motivado por su triunfo 3-2 como visitante ante Patriotas.



Subir su nivel futbolístico, mejorar en defensa, ser más punzante en ataque y generar opciones deberán ser los retos del Deportivo Cali esta tarde si quiere regresar a la senda que lo llevó al título en diciembre pasado.



Es evidente que hay niveles muy bajos en unos jugadores y allí le tocará al técnico Rafael Dudamel tomar los correctivos necesarios y urgentes, ya que el equipo acumula tres derrotas consecutivas.



"Muchas cosas me preocupan, no puedo estar satisfecho, pero debo ponerme a trabajar, recuperar la mejor línea de mis futbolistas, no hay tiempo para lamentarnos; la única forma para salir de esta situación es con trabajo, la misma que nos funcionó en el semestre pasado cuando llegamos y el equipo no estaba bien”, dijo Dudamel luego de la derrota en el juego anterior frente al Medellín.



Eso demuestra que el técnico tiene identificado el problema: “Esto que pasa es mi responsabilidad y asumo esto que está pasando".

¿Habrá cambios?

Lo más seguro es que se produzcan variantes en la formación que comenzó en el partido anterior frente al Medellín.



Por ejemplo, en defensa podría ir José Caldera o Miguel Nazarit por Kevin Moreno; en el mediocampo Michael Ortega le dejaría su puesto a John Vásquez, y no se descarta que haya otro movimiento para fortalecer el equipo.



Podría ser la presencia de Daniel Luna en lugar de Santiago Mosquera, quien comenzó bien, pero ha decaído en su rendimiento, o la posibilidad de Brayan Montaño como lateral izquierdo para subir a Kevin Velasco como extremo por ese sector.



Todas esas opciones seguramente las analizará el técnico Rafael Dudamel para tratar de alcanzar los primeros tres puntos en la Liga 2022.

El rival

Deportivo Pereira se ha convertido en un equipo que les pelea mano a mano a los grandes.



En esta Liga suma una derrota, un triunfo y un empate; viene de vencer como visitante a Patriotas y cuenta con la base que brilló el semestre pasado, sumado a Leonardo Castro, que fue su gran fichaje y viene de anotar triplete.

La jornada

La fecha comenzará este miércoles con el duelo entre Bucaramanga y Petrolera desde las 2:00 p.m., luego jugarán Envigado y Millonarios (4:05). A las 8:15 p.m. será el encuentro Santa Fe-Atlético Junior en El Campín.



Este jueves jugarán Equidad-Águilas (2:00 p.m.), Unión Magdalena contra Deportivo Pasto (4:05), Jaguares frente a Patriotas (6:10) y el duelo Nacional-Tolima desde las 8:15 en el Atanasio Girardot.



El viernes se llevarán a cabo los partidos Cortuluá-América (4:00 p.m.) y Once Caldas-Medellín (8:00 p.m.).

La Ficha

Estadio: Palmaseca

Hora: 6:10 p.m.

Árbitro: Wílmar Roldán

Probables formaciones



Deportivo Cali: Humberto Acevedo, Aldaír Gutiérrez, Miguel Nazarit (José Caldera), Jorge Marsiglia, Brayan Montaño, Sebastián Leyton, Andrés Balanta, John Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel



Pereira: Harlen Castillo, Jherson Mosquera, Danny Cano, Andrés Correa, Daniel Linares, Jhonny Vásquez, Harlin Suárez, Alejandro Piedrahita, Santiago Montoya, Dubán Palacio y Leonardo Castro.

DT Alexis Márquez.