Hernán Menosse: "Deportivo Cali tiene que empezar a sumar, pero con victorias"

Daniel Molina Durango

Hernán Menosse es claro al analizar lo que está pasando con el Deportivo Cali, que se mantiene invicto en la Liga, pero anda lejos de la victoria hace cinco fechas, en las que solo ha conseguido sumar de a un punto: “Nos falta más inteligencia”, afirma.



Y para sostener su tesis, el defensa uruguayo evoca lo sucedido en la novena jornada contra Cúcuta Deportivo en Armenia. Argumenta que el equipo ganaba holgadamente 3-1, pero quiso ir por más y en diez minutos erró un penal, perdió un hombre por expulsión y terminó yéndose a las duchas con un empate 3-3.



Y una desazón generalizada desde el técnico Alfredo Arias, que no escondió su frustración en la rueda de prensa, hasta el hincha, que pudo celebrar aquella noche hasta tres goles más, pero tuvo que resignarse de nuevo con la ‘empatitis’.



Menosse enfatiza que estos últimos días han estado revisando una y otra vez con el cuerpo técnico los videos de los partidos recientes —también se empató con Millonarios en Palmaseca 1-1—, para corregir errores.

Pero, al tiempo, resalta que hay buen ánimo en la plantilla, porque el equipo es ofensivo, produce muchas llegadas de gol y así es más fácil enmendar.



Esta tarde, frente a Alianza Petrolera, el Cali tendrá el reto de volver a la victoria y meterse al grupo de los ocho equipos parcialmente clasificados para las finales. Diálogo con el zaguero charrúa.

En junio nos contaba que estaba a la espera de que llegaran de Uruguay su esposa, Romina, y sus hijos, Tomás y Maite. ¿Ya están con usted en Cali?

Gracias a Dios están ya hace un mes aquí, llegaron en un vuelo humanitario, y necesitaba a mi familia, arroparme con ellos, después del momento difícil que pasé por la muerte de mi abuela y un tío en Uruguay.

Con la familia al lado es mejor...

Siempre. En mi caso, necesitaba de ellos por el fallecimiento de mis familiares, estaba solo. Y ahora, por ejemplo, no hemos podido encontrar la victoria y uno se refugia en la familia, los besos de los niños te motivan para levantar el ánimo.

¿Cómo está el ánimo hoy en el Cali?

Bien, con tranquilidad, hemos visto videos de los partidos, somos conscientes de los puntos que se nos han escapado, como sucedió contra Cúcuta en la fecha pasada. Hay errores individuales que nos están costando los tres puntos, pero los más grandes (mayores), entre ellos yo, estamos alentando. En el partido pasado llegamos 26 veces al arco del Cúcuta, hay que seguir trabajando para anotar y no dejarnos anotar. Este domingo tenemos una nueva oportunidad, tenemos que ganar.

Viendo las cifras del Cali, el equipo ha hecho 13 goles, pero le cuesta sostener los resultados y ya completa cinco empates en línea. ¿Dónde puede estar puntualmente la falla para corregir?

Siempre el defensor está en ‘el ojo del huracán’ cuando te marcan goles, hemos repasado los videos de los partidos y siempre vienen los goles rivales en transiciones o por centros y es un tema del que hemos hablado mucho. Hay que ser más inteligentes, soy un convencido del trabajo del profesor Alfredo Arias y del plantel que tenemos. Este equipo propone, crea muchas opciones de gol, somos superiores, pero las estadísticas no lo demuestran. Y en varios partidos hemos terminado perdiendo hombres. Debemos, insisto, ser más inteligentes.

¿Significa eso que se desconcentra fácilmente el equipo?

Hay que manejar mejor la parte mental. Contra Cúcuta íbamos ganando 3-1 y queríamos más y más, pero en diez minutos erramos un penal, perdimos un hombre y luego nos empataron. Debemos manejar con más inteligencia los momentos de los partidos. No nos sentimos incómodos dentro del campo, por el contrario, creamos muchas opciones y sobre eso hay que corregir.

Fue el profesor Arias quien lo hizo debutar a usted en el Wanderers de Uruguay y ahora lo tiene en el Cali. ¿Cuál es el Menosse de hoy con respecto a ese de sus primeros pasos como profesional?

He ganado mucha experiencia (ha jugado en Argentina y España), manejo de balón, personalidad, liderazgo, la marca uno a uno. El ‘profe’ me tiene confianza y conoce lo que le puedo aportar al equipo.

Viendo sus estadísticas, es usted un jugador sin muchas tarjetas, a pesar de ser defensa y tener esa garra charrúa...

He aprendido a manejar eso en la marca, antes era un jugador de mucho temperamento que llegaba al contrario de otra manera. Tengo tres amarillas en la Liga y hasta me gustaría revisarlas, siento que a veces han sido injustas. Siempre me cuido de no dejar al equipo con 10.

Tiene una dura prueba este domingo el Cali en casa. Debe vencer a un equipo que está por encima suyo en la tabla (cuarto) y salir de la ‘empatitis’ que arrastra…

Somos conscientes de eso, solo pensamos en ganarle a Alianza. El Cali es un equipo grande, siempre sale a proponer y ganar, y esa es la consigna este domingo. Trataremos de estar bien parados en defensa; mantener el arco en cero, algo que no hemos podido lograr en los últimos partidos; estar concentrados los 90 minutos y corregir esos detalles que nos han jugado en contra.

¿Si hubiera el aliento de la hinchada en la tribuna (no es posible por la pandemia del coronavirus), habría resultados distintos?

Sin duda el público siempre ayuda. Es extraño jugar sin sentir ese aliento y creo que con el apoyo de nuestra hinchada nos iría mucho mejor, pero de eso no dependemos en este momento, es cuestión de acostumbrarnos y hacer lo que tenemos que hacer en la cancha.

Esta ha sido una pandemia dura en lo personal para Menosse, por la muerte de dos familiares cercanos que no pudo ver, un cumpleaños en solitario en Cali… ¿qué le dejó de bueno el confinamiento?

Ha sido una época muy difícil, pero la pandemia me ha dejado una enseñanza muy fuerte, hay que tratar de estar vivo todos los días, luchar por eso y por la familia. Hoy, por fortuna, puedo disfrutar de aquellas personas y cosas que no tuve en todos estos meses, pero el trabajo y la ilusión de jugar te hacen tener fuerzas también. Ver a mis hijos ahora, estudiando acá, estar todos los días con ellos y mi esposa, es una fortuna.

¿Le ha gustado la ciudad?

No he conocido mucho, por la pandemia solo he podido moverme acá en Pance, Ciudad Jardín, el río, algún centro comercial, pero me gustan mucho las montañas, los paisajes, el clima, y tengo pendiente, ahora que estoy con la familia, conocer más de esta linda ciudad.

El hincha del Cali está ansioso, un poco molesto por los resultados, ¿qué mensaje le da?

Necesitamos su apoyo desde la casa, necesitamos que crea en nosotros, estamos haciendo todos los esfuerzos por salir de este bache, no hemos perdido, pero hay que sumar es con victorias.

La ficha de Cali Vs. Alianza

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca, Palmira)



Árbitro: Jorge Tabares



Probables formaciones



Deportivo Cali: David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Éduar Caicedo, Darwin Andrade, Andrés Balanta, Juan Daniel Roa, Déiber Caicedo, Agustín Palavecino, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez.

DT: Alfredo Arias



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Henry Obando, David Valencia, Víctor Moreno, César Hinestroza, Juan Mancilla, Freddy Flórez, Cléider Alzate, Macnelly Torres, Cristian Palomeque, César Arias.

DT: César Torres