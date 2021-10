Hernán Menosse refleja el sentimiento del Deportivo Cali: "Somos un león herido"

El zaguero uruguayo Hernán Menosse admite que aún está “caliente”, varios días después del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia contra Atlético Nacional, en Medellín, donde, según sus palabras, el árbitro Carlos Ortega perjudicó considerablemente al Deportivo Cali.



“No pude dormir. Estoy caliente. Está en juego el futuro de muchos de nosotros, de los que se nos vence el contrato, el futuro del equipo, en fin”, dice el defensa uruguayo de 34 años al otro lado del teléfono, al referirse al penal que no sancionó el juez Carlos Ortega a favor del conjunto azucarero.



Es viernes. Hernán acaba de salir de una terapia de recuperación en Medellín y se alista para entrenar con el plantel, que desde este domingo, afirma el propio Menosse, jugará seis finales para tratar de meterse al grupo de los ocho equipos que disputarán el campeonato colombiano en diciembre. El rival: Águilas Rionegro, que también busca una casilla.



¿Sigue la amargura por el partido contra Nacional?

Amargura, tristeza, dolor. Hicimos un buen partido en casa, no pudimos llegar con ventaja a Medellín porque Nacional marcó un gol en fuera de lugar claro, no había VAR. Acá en Medellín sí lo había, pero es increíble que el juez no sancione el penal y ni siquiera lo revise. Eso es lo que más me duele. Le reclamo a Ortega y me dice que el balón le pegó en la cadera al defensa y no va y mira la jugada. Pero bueno, hay que levantar cabeza.



¿Por qué no fue Ortega a ver el VAR, qué les dijo?

Él está a cuatro metros, se ve la mano del defensa aislada del cuerpo, todos cantamos la mano. Como él no pitó penal, no fue a verlo. Llevaba más de un año sin pitarnos y justo lo meten en la semifinal. Nosotros tenemos familia, muchas cosas por delante, nos jugábamos mucho, a varios de nosotros se nos termina el contrato, nos soñábamos con esa Copa para ir a la Libertadores, pero no nos dejaron. Y no es la primera vez que juegan con nuestro trabajo y nuestras familias.



¿Cree que hay un tipo de conspiración contra el Cali?

No sé qué estamos pagando, qué hay contra el Deportivo Cali. Veo muchas cosas raras, duele. Estamos en un gran país y que pasen estas cosas, aun con la ayuda de la tecnología, es grave. Habrá que investigar y ojalá que pronto haya transparencia en la Liga. Hoy la final de Copa la juegan Pereira y Nacional, y no estar allí no dependió de nosotros, sino del antifútbol. Uno no pide que le regalen nada, pero tampoco que te quiten.



Al margen del arbitraje, ha habido críticas contra el planteamiento del Cali, porque fue defensivo. ¿Cómo lo analiza?

Puede ser que se haga esa lectura, pero sabíamos que ellos tenían mucho desborde por las bandas y el centro, y por eso nos paramos con tres centrales, para no dejar entrar a Baldomero y Duque, y creo que no sufrimos, no recuerdo algún remate en el primer tiempo a Guillermo de Amores. En el segundo tiempo ellos solo tuvieron la del gol, que fue mala suerte para nosotros. Y nosotros tuvimos dos opciones en el partido. Creo que no salió mal. No nos dejaron empatar. Ahora viene un nuevo partido.

Deportivo Cali perdió un polémico partido ante Nacional por la Copa Colombia. Foto: Dimayor / El País

¿Qué le dice el rival de este domingo por la Liga, Águilas Rionegro?

Es un equipo duro, con mucha movilidad, busca siempre diagonales de afuera hacia adentro. Ellos luchan por un cupo a los ocho, pero nosotros somos una institución grande, que necesita estar en ese grupo, y sabemos que tenemos, desde este domingo, seis finales por delante para clasificar.



¿Por qué le ha costado tanto a este Cali, con la nómina que tiene?

No tuvimos un buen comienzo, nos tocó con rivales directos y no pudimos sacar ventaja, y ya después las cosas se nos fueron complicando. Quedan 18 puntos en juego y vamos a ir por ellos.



Se ve un cambio en este Cali desde la llegada al banco del técnico Rafael Dudamel. ¿A qué se debe?

Es normal, siempre cuando hay cambio de entrenador los que no están jugando aprietan, cambia un poco la cabeza y eso ha mejorado el nivel. Esperamos estar a la altura de estas seis finales para clasificar, ese es ahora nuestro objetivo.



Usted mismo tuvo un bajón, pero en los últimos partidos ha vuelto a su nivel...

En la zona defensiva hemos cambiado un poco la forma de jugar. Con el entrenador anterior era un trabajo de más posición, más salida de fondo, se asumían más riesgos. Ahora estamos jugando un poco más prácticos, más directos, y en lo personal me he sentido bastante bien. Venimos haciendo buenos partidos y hay que seguir creciendo el nivel. Mi ilusión es estar nuevamente con el Cali en las finales.



¿Es muy injusto el formato de la Liga colombiana?

Yo creo que el formato la hace pareja, competitiva, estamos en un país donde el fútbol ha evolucionado mucho. Lamentablemente el manejo del VAR lo afecta, pero es una liga interesante.



Cuando no está Teófilo Gutiérrez el Cali desmejora. No es buena esa ‘teodependencia’...

‘Teo’ siempre es importante, hace la pausa, se ubica muy bien, el rival lo respeta, maneja los tiempos y el partido. Con él todo es más fácil, es un jugador diferente en nuestro equipo y en el fútbol colombiano.



Ustedes fueron compañeros en Rosario de Argentina. De ese Teófilo al de hoy, ¿qué diferencias nota?

‘Teo’ siempre ha mantenido el buen nivel donde ha jugado. Cuando llegó a Rosario venía de los Olímpicos con la Selección Colombia, hizo un buen torneo, jugamos un buen campeonato, y hoy, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo el mismo, te pone el pase de gol, te define, y hoy la Selección Colombia no tiene un jugador así como ‘Teo’, por lo que le aportaría mucho al equipo si lo convocan.



Con Adrián Ramos también fueron compañeros, en el Granada, pero en los clásicos es ‘a muerte’...

Somos muy buenos amigos, hablamos cada semana, compartimos juntos acá en Cali, pero en la cancha no, en el campo no hay amistad, cada uno defiende lo suyo. Hemos jugado unos clásicos lindos, donde yo he ganado y he perdido, y él también.



¿Sueña con un gol de cabeza ante Águilas?

Sueño con llevarme los tres puntos para Cali y tener el arco en cero. Si se puede marcar, mejor. Tenemos que ganar este domingo, para levantar el ánimo. Somos en este momento un león herido.

Un partido decisivo ante Águilas

Una victoria este domingo en el estadio Alberto Grisales frente a Águilas Rionegro significaría un envió anímico para el Deportivo Cali, que urge de los tres puntos (tiene 18) para tratar de meterse al grupo de los ocho equipos que van a disputar el campeonato colombiano en diciembre.



Con Teófilo Gutiérrez comandando el ataque —no pudo jugar los dos duelos de las semifinales contra Atlético Nacional por sanción—, el Cali espera traerse los tres puntos ante un rival que también tiene la necesidad de ganar. Está dos puntos por debajo de los verdiblancos (16) en la tabla de posiciones.



Tras el juego contra Nacional en Medellín el jueves, el Cali se quedó en territorio antioqueño para afrontar el juego de hoy por la fecha 15 de la Liga.