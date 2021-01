Alejandro Cabra Hernandez

Al Deportivo Cali se le escaparon dos puntos en la noche de este viernes al empatar frente a un débil Envigado en partido correspondiente a la tercera fecha del campeonato colombiano.



Los azucareros sintieron la baja del argentino Agustín Palavecino, quien decidió no jugar por la posibilidad de tiene de irse a jugar al fútbol internacional.

Pese a que el equipo verde tuvo el balón durante gran parte del compromiso, careció de profundidad y de definición, sobre todo en el primer tiempo, donde Andrés Arroyo y Ángelo Rodríguez estrellaron balones en el palo.



Con este resultado, la escuadra dirigida por el uruguayo Alfredo Arias llegó a siete puntos de nueve disputados y se mantiene en la parte alta de las posiciones.

El gol de Arias, lo mejor del juego

La noche parecía estar encaminada para el Cali desde muy temprano, porque a los 17 minutos el central Jorge Arias puso en ventaja al equipo con un golazo de tiro libre.



El zaguero, que llegó como refuerzo para esta temporada, acarició el balón con su zurda y se la puso al ángulo al arquero visitante.



Sin embargo, en la etapa complementaria Envigado igualó el marcador por un autogol del central uruguayo Hernán Menosse, quien no supo rechazar un balón que quedó penando en el área.



Con el juego empatado a un gol, Cali se vio impreciso y sin nadie que organizara el juego.



Velasco intentó ir hacia adelante mostrando rebeldía, pero sus decisiones con la pelota fueron equivocadas, mientras que Jhon Vásquez jugó uno de sus partidos con más baja producción con el Cali.



Un tiro libre de Juan Camilo Angulo y un remate de Carlos Robles pusieron en peligro la portería del conjunto naranja, pero la fortuna no estuvo a favor del Cali, que no pudo pesar en ataque ni siquiera con el ingreso del delantero Marco Pérez. El chocoano todavía luce lejos de su mejor versión y del gol.



Al final, Cali obtuvo un pobre resultado frente a un equipo sin ambiciones y que, sin hacer mucho en materia ofensiva, estuvo cerca de ganar el juego en un contragolpe que atajó de forma brillante De Amores.