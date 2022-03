¿Habló del árbitro? Lo que dijo Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, del polémico duelo ante Nacional

A Rafael Dudamel se le vio intranquilo y desconcertado por el cambio tan grande que tuvo su equipo en el segundo tiempo, permitiendo que Nacional le empatara después de estar 3-0 abajo en el marcador.



El técnico del Deportivo Cali, lejos de echarle la culpa al árbitro por los penales polémicos que le pitó a Nacional, reconoció que su equipo perdió el control del partido.



"No hay explicación para lo que sucedió, habiendo sido tan superiores en el primer tiempo, por qué esa diferencia para el segundo. Nos hemos dado cuenta de que no es un tema futbolístico, tenemos que llenarnos de más carácter", dijo el estratega azucarero.



Agregó que "Atribuyo el resultado a errores propios que a virtudes del rival. Tenemos que encontrar una explicación".



Dijo Dudamel que lo del primer tiempo de su equipo fue muy bueno, hasta promediando el periodo complementario cuando el visitante empezó a reaccionar.



"Hicimos unos primeros 45 minutos muy correctos y hasta el minuto 73 el partido lo teníamos controlado. Fueron jugadas fortuitas que le permitieron la igualdad al visitante. Lamento mucho el empate", señaló.



Manifestó Dudamel que cuando al frente hay un equipo con buenos jugadores, cualquier error lo cobran.



"Cuando uno juegas ante esos rivales de alta calidad, sabes que hasta el más mínimo error te lo cobran", dijo el timonel azucarero.



Y reconoció la frustración de los hinchas, asegurando además que el Deportivo Cali no puede bajar los brazos: "No podemos estar aislados del sentimiento de nuestra gente, sabemos la inconformidad y tristeza que sienten. La sucesión de resultados adversos genera cierta inseguridad y es algo natural. No nos podemos dar por vencidos por la cantidad de puntos en disputa que quedan", puntualizó.