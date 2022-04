Guillermo Burdisso: "Hacerle un gol a Boca Juniors en la Libertadores es lindo y trascendental"

Fue un gol especial. Muy especial. Por muchas razones. Porque el Deportivo Cali viene mal en la Liga y necesitaba oxígeno, y qué mejor que en Copa Libertadores. Porque fue al Boca, al Boca Juniors, un histórico universal. Porque abrió la senda del triunfo. Porque lo marcó Guillermo Burdisso, cumpliendo la inexorable ‘ley del ex’. Y porque —sobre todo eso— aquel gol tiene un nombre. Bueno, aún no, pero fue dedicado a una bebé que viene en camino, y el defensa argentino no halló una forma más oportuna de contárselo a todos.



Transcurría el minuto 70 del partido en Palmaseca cuando Kevin Velasco cobró un tiro libre indirecto que encontró con precisión la cabeza de Burdisso para romper una valla ‘xeneize’ que parecía infranqueable.



Jugada planeada y repetida. Y gol. Entonces, Guillermo se acomodó la pelota entre su abdomen y la camiseta como simulando una panza, y celebró con mesura, por respeto al equipo donde jugó tres temporadas, pero con una sonrisa que tuvo complicidad arriba en el palco del estadio azucarero, donde su esposa, Sofía, y sus dos pequeños hijos, Francisco y Emma, le devolvieron el gesto con otra mueca de felicidad. En cuatro meses habrá llegado la bebé a la familia.



Desde la tranquilidad de su casa, el experimentado zaguero argentino atendió a El País. Noten su alegría.



Usted ya sabe lo que es jugar en un grande como Boca, ¿pero cómo es marcarle gol a este histórico?

Jugar en Boca es lindo y lo disfruté durante tres años, En el campeonato local le marqué gol jugando para Arsenal, pero hacerlo en la Libertadores, sabiendo lo que significa este club en el continente, es muy lindo y trascendental. Es, además, mi primer gol en Copa y traté de disfrutarlo con mi familia.



Nos dimos cuenta, por la celebración, de que viene un bebé en camino...

Sí, mi mujer está en embarazo de una bebé de cinco meses, y quise anunciarlo oficialmente de esa manera. Solo lo sabían mi familia y unos cuantos amigos. Será mi tercer hijo, una bebé, hermana de Francisco, de 8 años, y Emma, de 6. Será caleña mi bebé.



A propósito, ¿Cómo los ha tratado la ciudad?

Muy bien, con mucho cariño, la gente caleña es muy cálida, en el equipo no nos falta nada, el colegio con los niños va bien, y eso hace que todo fluya.



¿La jugada de gol ha sido trabajada en los entrenamientos?

Es una de las tantas jugadas que entrenamos. En el primer tiempo no se nos dio, la cabeceó Marsiglia, pero ya en el segundo vino el gol. Y la ensayamos mucho porque el balón es nuevo y necesitas saber cómo pegarle, cómo viaja en su trayectoria, y bueno, salió perfecta la jugada para abrir el marcador. Cuando no puedes hacerlo con jugadas en movimiento, es clave contar con este tipo de virtudes. Además, Kevin supo poner la pelota donde era, es un balón muy difícil de defender porque no hace una parábola, sino que viene casi recto y con fuerza, y con solo tocarlo lo desvías.



¿Fue muy solicitado ayer por la prensa argentina?

Sí, bastante, y muchos amigos de Argentina, además de mi hermano (Nicolás) desde Italia, que querían manifestarme su alegría por el gol y el anuncio de mi bebé. Y bueno, cuando juega Boca se paraliza Argentina y si le marcas gol, imagínate.



El triunfo contra Boca les da oxígeno para la Liga, en la que recibirán el sábado a Junior y necesitan ganar en busca de la clasificación...

Sin duda, es un envión anímico y tenemos que saber que nuestro nivel debe ser por lo menos este, no podemos bajarlo, ni en Liga ni en Copa. Hemos sido muy irregulares, hemos perdido partidos por pequeños detalles, es una cuestión mental.



¿Cómo explicarle al hincha que en Liga ustedes no andan bien, pero le ganan a Boca en Libertadores?

Lo dije en su momento, no hay que hablar tanto y hay que jugar más. Salimos a respaldar al técnico, luego presentamos disculpas porque no se ganó, pero lo que hay que hacer es demostrarlo en la cancha, como lo hicimos contra Boca.



¿Cree que les alcanzará para clasificar en la Liga?

Vamos partido a partido, esto es fútbol y el partido del sábado es clave para salir del fondo de la tabla.



¿A qué sabe este primer sorbo de Copa con triunfo sobre Boca?

Es una alegría que tenemos que tomar con pinzas, que nos demuestra que somos capaces, pero todavía no hemos conseguido nada, falta mucho camino, ir a Brasil, La Bombonera y La Paz. No podemos salirnos del foco.