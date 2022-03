Guillermo Burdisso: "El respaldo muy lindo en rueda de prensa, pero es hablar menos y hacer más"

Deportivo Cali sigue padeciendo su propio infierno en la Liga 2022. La nueva derrota frente a Bucaramanga el miércoles pasado dejó muy mal parado al equipo 'azucarero' en la tabla de posiciones y lo tienen al borde de la eliminación matemática.



Sin duda el verdiblanco pasará a la historia como el equipo campeón defensor con peores números del torneo. Solo siete puntos de 33 posibles, puesto 19 de 20 y solo un punto por encima del Unión, colero, ponen a pensar a los fanáticos que ven como poco a poco la alegría del título se desmorona hasta hacerse cenizas.



Uno de los que dio la cara por la pésima campaña del Cali fue el defensor argentino Guillermo Burdisso, quien habló a propósito del famoso respaldo de los jugadores luego de la derrota en el clásico y que no se reflejó frente a Bucaramanga.



"Ese respaldo que quedó muy lindo y todo en conferencia de prensa se tenía que ver reflejado en la cancha y con resultados. Creemos que se trata a veces de hablar un poquito menos y de hacer un poquito más, sobre todo en esta situación., expresó Burdisso.



El experimentado defensor 'azucarero' no encuentra explicación a la falta de fútbol del vigente campeón de Colombia: "Es lo que más nos duele porque todo lo que trabajamos, lo que nos decimos, las cosas que queremos hacer, no nos salen el día del partido y nos duele muchísimo por nosotros mismos, por el profe, y por el Deportivo Cali".



Sobre una posible renuncia de Rafael Dudamel al banquillo del Cali dijo: "El profe no nos ha dicho nada, es su decisión, pero lo que nosotros debemos hacer es defender los colores de la institución, por la institución y luego por nosotros, que es un poco el prestigio lo que nos estamos jugando por estar en una situación que no nos gusta y la verdad nadie se siente cómodo con esto".



De momento, el equipo verdiblanco prepara lo que será el clásico de verdes frente al Atlético Nacional, el próximo lunes festivo 21 de marzo a las 6:10 de la tarde en el estadio de Palmaseca.