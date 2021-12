Gracias a su nivel, Guillermo está De Amores con la hinchada del Deportivo Cali

El fichaje de Guillermo de Amores por parte del Deportivo Cali para la temporada 2021 abrió un compás de espera por parte de los hinchas azucareros, ya que poca información tenían del hombre que venía a reemplazar al antioqueño David González.



Las noticias decían que De Amores, de 26 años, venía del modesto Fénix de su país y que había sido una petición expresa del entonces técnico del Deportivo Cali, el también uruguayo Alfredo Arias.



El espigado portero charrúa comenzó a atajar para el primer semestre y combinó muy buenos partidos y otros regulares, lo que no terminaba de convencer al aficionado caleño.



En ese primer semestre el Deportivo Cali se quedó en cuartos de final al perder la llave con el Deportes Tolima.



Para el torneo del segundo semestre, que se está jugando, en el arco del Deportivo Cali ya hay un arquero más maduro, que conoce a la perfección el estilo del fútbol colombiano.



Y aunque en un partido contra Envigado cometió un craso error que le costó un gol, y en otros juegos dejó alguna duda, en los choques de los cuadrangulares De Amores ha demostrado su valía, siendo clave en los resultados obtenidos por su equipo, y arrancándole aplausos al hincha caleño.



Contra Nacional, por ejemplo, fue decisivo tanto en el estadio de Palmaseca como en el Atanasio Girardot, con atajadas que han aportado para que el Deportivo Cali se acerque a la final.



"Uno lógicamente siempre quiere hacer bien las cosas, habrá partidos en los que las cosas salgan bien y otros en que no. En los momentos difíciles uno tiene que estar tranquilo. Es normal que si los resultados no se dan, uno reciba malos comentarios o hasta se pueda perder la posición. Sin embargo, con las victoria y el trabajo en equipo, se ayuda a levantar la confianza grupal. Uno cuenta con un enorme respaldo grupal y eso es muy importante para cualquier arquero", señaló De Amores.



A sus 27 años está cerca de ganar su primer título en el fútbol colombiano, lo que sin duda le abriría más un espacio en el corazón de la hinchada verdiblanca.