"Ganar el partido era muy importante": Rafael Dudamel tras la victoria ante Once Caldas en Manizales 

Deportivo Cali volvió al triunfo luego de cuatro jornadas sin ganar. Rafael Dudamel planteó una nómina con los suplente para enfrentar al cuadro de Once Caldas en la ciudad de Manizales. Los 'Azucareros' ganaron con gol de Daniel Luna.



"El triunfo reconforta, al final es lo que vale en nuestra carrera, hemos tenido partidos donde hacemos bien las cosas, pero salimos con amargura por la derrota, esta vez anotamos en el primer tiempo, Acevedo tuvo una gran actuación", comentó Dudamel.



El entrenador venezolano felicitó al equipo del 'profe' corredor y aseguró estar feliz por el triunfo.



"Me encantó el trabajo de ellos, tienen un estilo bien definido y marcan gran diferencia, nosotros con menos opciones nos llevamos los 3 puntos".



Por último, Deportivo Cali ya eliminado de la Liga, necesita seguir sumando para buscar mejor posición en la reclasificación. Esta semana enfrentará al Corinthians por la Copa Libertadores en Palmaseca.



"Venimos de sumar 4 de 6 en la altura, los jugadores han levantado su nivel y para hoy era fundamental. Tuvieron responsabilidad y profesionalismo, me encantó la victoria porque nos llena de confianza previo al partido de Corinthians", comentó Rafael.