¡Festín azucarero!: Deportivo Cali aplastó al Huila en una goleada verdiblanca de 5-0

Deportivo Cali logró un valioso triunfo 5-0 como visitante sobre Atlético Huila, lo que le permitió dar un salto grande en la tabla para acomodarse ahora sexto con 27 puntos.



Eso quiere decir que los azucareros dependen de su propio fútbol para estar en los cuadrangulares, lo que es un plus por la cantidad de equipos que siguen luchando por alcanzar un puesto en la siguiente fase de la Liga.



El duelo del lunes ante Huila lo resolvió siendo práctico, abriendo las bandas, controlando el mediocampo y definiendo en los momentos justos.



Deportivo Cali comenzó a poner condiciones desde el mismo inicio del partido, pasando siempre el balón por los pies de Teófilo Gutiérrez, bien respaldado por Kevin Velasco y con jugadores prestos a recibir el balón como John Vásquez y Ángelo Rodríguez.



Del minuto 9 al 12 los azucareros resolvieron el encuentro. El 1-0 llegó por medio de Andrés Colorado, quien impactó de derecha luego de un rebote que dio el arquero Geovanni Banguera.



Y tres minutos después Teófilo Gutiérrez puso el 2-0 luego de gran jugada por derecha de Ángelo Rodríguez, quien de fuerza se llevó a su marcador para mandar un centro al segundo palo que aprovechó el barranquillero.



Deportivo Cali no se conformó con la temprana diferencia y siguió llegando en procura de más goles que le dieran la tranquilidad.

A los 44 llegó el 3-0 de nuevo con Colorado, figura del partido, quien remató en el área un balón que bajó John Vásquez.



El Huila, entre tanto, muy poco pudo hacer por la efectiva marca que el Deportivo Cali ejerció en el mediocampo y en zona defensiva.



Los intentos de los opitas quedaban supeditados a lo que hiciera el juvenil Ronaldo Royero, muy habilidoso por izquierda, y quien libró un duelo con otro juvenil, el lateral Juan Franco.



Mantenimiento

En el segundo tiempo el Cali bajó la intensidad y dejó que el local hiciera el gasto en el Plazas Alcid.



La opción más clara del Huila fue un tiro libre de Leonardo Escorcia que el arquero Guillermo de Amores neutralizó.



De resto el Cali se recogió bien sobre su sector, cuando pudo utilizó el contragolpe y refrescó el ataque con los ingresos de Michael Ortega y Hárold Preciado por Jojhan Valencia y John Vásquez.



A los 75 Ángelo logró el 4-0 con un remate de zurda que no pudo atajar el arquero Banguero. Y a los 83 liquidó Hárold Preciado desde el área grande.



Después de eso, los azucareros dejaron que pasaran los minutos para asegurar la victoria ante el onceno opita, sabiendo que los tres puntos le permiten dar un salto de calidad en la tabla de posiciones para asegurar la clasificación.



El próximo encuentro para ratificar su buen momento será el próximo domingo ante el Deportes Quindío en Palmaseca.