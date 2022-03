Deportivo Cali femenino consiguió un importante triunfo ante el DIM y mantiene el invicto

Deportivo Cali consiguió este jueves una importante victoria 0-2 en el Atanasio Girardot ante Medellín. Con este resultado, las ‘Azucareras’ aseguraron el invicto en lo que lleva la Liga 2022.



El equipo dirigido por Jhon Álber Ortiz venía de ganar en casa con una goleada sobre Fortaleza. Ante el DIM, el objetivo era mantener esa racha de triunfos y poder asegurarse en la parte alta de la tabla.



Fue un partido en el que el local salió a proponer desde los primeros minutos. Las ‘paisas’ desde el inició usaban la estrategia de invitar a salir a las ‘Azucareras’ para así encontrar el espacio. Sin embargo, las actuales campeonas mantuvieron un juego muy inteligente y fueron organizadas a la hora de defender y de manejar el balón.



Fue un primer tiempo donde el juego para ambos equipos estuvo un poco trabado. Los espacios estaban muy bien cerrados y el local apretaba un poco más, ya que tenía la necesidad de una victoria.



En el momento que parecía que se iban al descanso sin goles fue cuando apareció un contragolpe de las verdiblancas y por medio de un pase de Gisela Pino, la delantera Laura Orozco marcó un golazo para irse al entretiempo con la victoria a su favor.



En el segundo tiempo, el DIM salió con todo para buscar el empate. No obstante, se encontró con un Deportivo Cali que no dejó crear ninguna jugada de gol en los primeros minutos del segundo tiempo.



Las vallecaucanas estuvieron muy ordenadas para cuidar el resultado a favor. Esto llevó a que el ‘Poderoso’ llegara al punto de la desesperación y que el técnico Jordy Vargas apostara todo en el ataque.



Avanzó la segunda mitad y fue cuando se sentenció el encuentro. Deportivo Cali salió jugando desde su área tras una recuperación en defensa. Las jugadoras Manuela González e Íngrid Guerra armaron un ataque que rompieron por completo la defensa del DIM, y delantera Guerra definió en el minuto 75 de manera categórica al ‘colgar’ a la portera Valeria Candazona.



Las jugadoras del ‘Poderoso’, a pesar de que iban perdiendo, intentaron buscar el descuento hasta el final. Pero se encontraron con un Deportivo Cali imparable en la defensa y que no cometió ningún error en el partido.



Las actuales campeonas, con este triunfo, sumaron 10 puntos y ahora tendrán que recibir de local al club Llaneros por la sexta jornada.