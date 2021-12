"Estoy muy feliz con mi rendimiento": Hárold Preciado, luego de la victoria del Deportivo Cali ante Nacional

Harold Preciado fue la figura del encuentro contra Nacional luego de haber marcado dos goles y haber hecho parte fundamental del triunfo en Medellín.



"Me siento muy contento del nivel que tengo. Tengo que darle gracias a mis compañeros y al técnico", dijo el delantero del Deportivo Cali.



Con estos dos goles ante Nacional Harold Preciado ha anotado en todas las fechas de los cuadrangulares y llega a 5 goles.



"Desde China aprendí a jugar en esta posición de volante y la que he tenido la he metido. Se lo dedicamos a todos los que han apoyado", comenta el goleador tumaqueño.