Estas fueron las reacciones de Rafael Dudamel luego del empate contra el América por la Liga

Deportivo Cali empató 1-1 contra el América en su visita al Pascual Guerrero por la fecha 16 de la Liga. El entrenador Rafael Dudamel habló sobre el cambio de nómina que planteó para este clásico 296.



"Era lo que estaba planificado, no fue decisión del momento, queríamos darle minutos a Luna, es selección sub-20. También queríamos ver a Michell y darle continuidad a Vuletich para generar competencia interna y liberar las cargas. Las sensaciones son de mucho juego colectivo y mucho control, quedo satisfecho", expresó.



El actual campeón fue eliminado de la Liga 2022 tras empatar en este clásico contra los rojos. Ahora le restan 4 fechas en el que solo le queda cumplir el calendario. Ahora tiene el compromiso de Copa Libertadores contra Always Ready en la Paz.



"Empezamos hace más de dos semanas a preparar el equipo en esa oxigenación y resistencia que puedan llevar al futbolista a sentir esas sensaciones en La Paz. Cuando hemos ido a Bogotá el equipo ha corrido sin problema y eso nos deja saber que físicamente estamos en buenas condiciones", comentó Dudamel.



Por otro lado, el técnico 'Azucarero' habló sobre su plantel luego del encuentro.



"Siempre se preguntan por el que no está. Jimmi tuvo un esguince en el partido contra Corinthians, no sabemos si alcanza a llegar al partido ante Fortaleza en Copa, no lo vamos a apurar. Hoy las tres opciones eran Luna, Ortega y Carlos".



Por último. Rafael se refirió al capitán del equipo que fue el autor de gol y quien es el referente del Cali.



"El buen nivel de Teófilo Gutiérrez influye en el rendimiento de todo el equipo, yo debo encargarme de que todos aumenten el rendimiento, tanto en lo individual y lo colectivo", declaró.