"Es una necesidad que Jorge Luis Pinto venga al Deportivo Cali": Luis Fernando Mena

El sí de Jorge Luis Pinto al Deportivo Cali es esperado hoy con mucha expectativa por la dirigencia y aficionados azucareros, porque sería el primer gran paso para sacar al equipo de la durísima crisis que atraviesa.



El jueves hubo un primer acercamiento en Bogotá en el que el técnico y el presidente del equipo, Luis Fernando Mena, pusieron sus cartas sobre la mesa, especialmente las del tema económico.



Este sábado se deberá definir la situación, con un alto porcentaje de que Pinto acepte la propuesta y se convierta en el nuevo timonel del Deportivo Cali.



Luis Fernando Mena, encargado de llevar las negociaciones con Pinto, le contó a El País detalles del inminente fichaje del entrenador.

¿Por qué decidieron buscar a Pinto después de haber sonado otros nombres muy diferentes?

Por la necesidad de tener a alguien que venga y nos de una mano, un técnico con una gran trayectoria como el profesor Pinto. Desde la semana pasada lo llamé, mostró mucha disposición y conversamos personalmente el jueves en Bogotá donde hablamos del equipo y de la situación en que estamos. Le dije que era un honor para el Deportivo Cali tenerlo de regreso, y le comenté también que estábamos en una situación muy dura y que por eso era la persona más indicada para el Deportivo Cali en estos momentos.

¿Qué dijo del tema económico que es un punto clave?

Le dije claramente cuál era la situación del Deportivo Cali y él, como hombre del fútbol, ya la conocía. Le propuse con mucho respeto que me dijera cuáles eran sus expectativas económicas para yo no hacerle una propuesta que rayara en el irrespeto. Me dio una cifra que estaba muy lejos de nuestros números, le hice una contraoferta, él entregó otra y con base en esa última quedamos de hablar este sábado para definir de una vez la situación.

¿Entre el pedido de Pinto y lo que ofrece el Cali hay mucha diferencia?

Hay todavía un espacio importante, pero nos vamos a encontrar en las cifras. Es un hombre que quiere volver al fútbol, rechazó ofertas muy buenas porque le llamó la atención del Cali. Sé que nos vamos a poner de acuerdo. Me he estado moviendo para buscar 'sponsor' que nos ayuden en este tema porque para todos nosotros, hinchas, directivos y socios, es una necesidad que él venga.

¿En materia de jugadores qué exigencias hizo?

En ningún momento me impuso un jugador; lo único que me dijo es que me acordara de esto: lo más importante es el 1 y el 9. Ustedes tienen un 9 (Ángelo) que no lo están acompañando como debe ser. Me pidió que no lo dejáramos ir. Ángelo tiene contrato con nosotros y por ese lado no hay problemas. Me dijo que veía la necesidad de un volante ofensivo y un 7 o extremo.

¿Y el Cali tiene para traer al 1, al volante y al 7 o extremo?

Él hizo esas sugerencias, pero también dijo que tenía que ver el equipo, con qué jugadores cuenta; debe armar desde ya el plantel, prepararlo como quiere para salir en enero xon mejores expectativas.



¿Tocaron el tema Teófilo Gutiérrez y su continuidad o no?

El profesor llegará y decidirá qué jugadores siguen y quiénes no. Él quiere venir y hablar con Teófilo, lo ve como un gran jugador y seguramente lo querrá tener en el equipo. El profe conoce mucho los jugadores del Deportivo Cali, me habló bastante de Hárold Santiago Mosquera y de Kevin Velasco, y también de los canteranos porque considera que el equipo en ese sentido trabaja muy bien.

Suponiendo que este sábado se decide la contratación de Pinto, ¿cuándo vendría?

Pues si este sábado definimos eso, este sábado mismo podría venir. Él mostró total disposición para llegar y tomar las riendas del equipo.



¿Pero tomaría de inmediato el equipo o lo vería desde la tribuna, dejando que el 'Checho' Angulo siga haciendo su trabajo?

No, él tiene que asumir de inmediato en el equipo. Me habló de varias personas del Deportivo Cali que quiere en su cuerpo técnico y eso me pareció muy bueno.

¿Cómo ha vivido esta situación, desde la salida de Candelo hasta hoy?

Al Deportivo Cali se le está haciendo tanto daño que hay momentos en que digo: hasta aquí llegué, y hay instantes en que mi hijo me dice: papá, no más. Le están haciendo daño al Cali. Por redes hubo alguien, no lo llamo ni siquiera hincha, que dijo que yo me robé los 30 mil dólares que se ganaron las muchachas en el torneo femenino. Yo fui el primero que dije que todo ese premio era para ellas. La institución las ha apoyado, y yo las quiero, las admiro, las protejo y las acompaño, pero hay gente que dice lo que no es.

¿Por qué decidió seguir?

Por el amor tan grande que le tengo a la institución. A todos los que insisten en dañarme la imagen, de que estoy robando, les confieso que no me estoy robando nada. Por el contrario, protejo los pocos pesos que entran y trato de darles el mejor uso que haya. Tengo un compromiso grande con los jugadores y se los voy a cumplir. Les debemos mucha plata y les pedí que me dieran hasta el 31 de octubre para cancelarles por lo menos una buena parte de lo adeudado.

¿De dónde va a salir el dinero para cumplirles a los jugadores?

De una negociación que estoy haciendo la cual beneficia mucho al Deportivo Cali.



¿Tiene que ver con los empresarios europeos que estuvieron hace poco en Cali?

Con ellos no es, pero esos empresarios regresan la otra semana. La desinformación en el Cali es muy grande. Con ellos hemos avanzado muchísimo, es un préstamo con unas condiciones favorables. Para los intereses que estamos pagando acá, vale la pena. Nos serviría para pagar tres deudas que asfixian al Deportivo Cali: la de la Dian, la UGPP (pago de seguridad social para los empleados) y otra entidad que no quiero revelar su nombre.

¿Con ese préstamo, si se da, el Cali tendría un poco de oxígeno?

Diría que podríamos sacar un poco la cabeza si eso se da. Estoy gestionando otro, precisamente el jueves tuvimos una reunión sobre ese tema, y creería que si concretamos eso, quedaríamos con mucho menos de la mitad de la deuda que en estos momentos tenemos.

¿Volviendo a lo deportivo, qué reflexión hizo sobre el paso de Candelo por el equipo y su salida?

Me dolió muchísimo su salida, es un hombre de la casa, desde los 7 años estuvo en la institución, la respeta y la valora. infortunadamente no se dieron loa resultados, fue una decisión muy dura de tomar. A Candelo lo admiro y lo respeto, nunca olvidaré la Copa Libertadores de 1999 y siempre nos dio muchas cosas. Con todo el corazón le deseo muchos éxitos en futuros compromisos.

¿La decisión se tomó en Tuluá después de los hechos con los aficionados?

Sí, la decisión se tomó por mutuo acuerdo. Y me dolió mucho lo que pasó en Tuluá. No soy persona de destruir, soy de construir; y al Deportivo Cali hay que reconstruirlo, hay que volverlo a llevar a lo más alto de la tabla, a lo más alto de la gloria del fútbol colombiano. En estas estamos, pero no es de la noche a la mañana.



Datos

Si se concreta este sábado lo de Pinto, el técnico podría viajar a Barranquilla para ver el partido del domingo ante el Junior.



Pinto tendrá en su cuerpo técnico a entrenadores que están en las canteras del onceno azucarero.



La próxima semana regresarán a Cali los del fondo europeo para tratar de finiquitar el préstamo al Deportivo Cali, lo que ayudaría mucho para salir de algunas deudas que asfixian al equipo.