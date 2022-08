¡En caída libre!: Deportivo Cali cayó goleado frente a Envigado, en el estadio de Palmaseca

Deportivo Cali no despega en esta edición de la Liga. Los ‘Azucareros’ cayeron goleados en su casa 0-3 contra Envigado, en la continuidad de la fecha 5 del fútbol colombiano.



Era una oportunidad para el equipo de Máyer Candelo de tomarse confianza en el campeonato y enderezar el camino con un triunfo ante un rival que en los papeles parecía ‘sencillo’. Sin embargo, fue un resultado para el olvido.



En el minuto 5 el equipo antioqueño anunció con tiro de esquina que casi fue gol olímpico cobrado por el jugador Valencia.



Minutos más tarde el ‘Azucarero’ asustó el marco de Joan Felipe Parra con un potente tiro libre cobrado por Yimmi Congo.



A pesar de eso, el Envigado controló su juego y mantuvo en gran parte la posesión del balón en el áerea del Deportivo Cali.



Al minuto 20 se abrió el marcador con una anotación de Ever Valencia. El delantero, que ya había anunciado al incio del partido, le ganó la espalda a una pobre marca de Aldair Gutiérrez y remató al arco.



Anonadado por el gol, el conjunto de Máyer Candelo no encontraba su juego y no podía concretar tres pases seguidos. Mosquera fue el único que intentó aportar en el ataque verdiblanco, pero no fue mucho lo que logró.



Tan solo 4 minutos más tarde del primer tanto, llegó el golazao del encuentro. El volante Juan Zapata le pegó desde media distancia y la clavó en en ángulo del arco de Humberto Acevedo. Nada que hacer para el portero vallecaucano.



Ante esto, se vio un ‘profe’ Candelo molesto por el rendimiento y empezó a exigir más a sus jugadores.



La única reacción del verdiblanco fue en un contragolpe al minuto 36, cuando Carlos Robles dio un cabezazo que atajó con tranquilidad el arquero Parra.



En el segundo tiempo empeoró la situación para el Cali. Los ‘verdiblancos’ intentaron despetar y revertir el marcador, pero quedaron muy cortos de fútbol.



Al minuto 72 se fue expulsado Kevin Moreno por doble amarilla.

Envigado aporvechó el hombre de menos del Cali en la cancha y sentenció la serie con un gol de Yadir Menesses al 76.



El equipo de Máyer Candelo no conoce la victoria hasta el momento. Este sábado el Cali tendrá que visitar al Millonarios en Bogotá.