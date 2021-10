El VAR otra vez: Polémica derrota del Deportivo Cali ante Nacional en semifinales de Copa Colombia

Un gol de Jefferson Duque le quitó al Deportivo Cali la posibilidad de jugar la final de la Copa Colombia, en la que ya aguarda Deportivo Pereira, y puso al Atlético Nacional en el duelo por el título.



El equipo caleño cayó este jueves 1-0 en el juego de vuelta de la Copa, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, lamentando de esta manera el empate del partido de ida, en Palmaseca, cuando los verdiblancos no supieron manejar la ventaja y firmaron un 2-2.



En el minuto 90 se produjo la polémica del encuentro: una mano claro de Emanuel Olivera en el área de Nacional no fue castigada por el VAR como penal para los azucareros, lo que originó el reclamo de los jugadores del Deportivo Cali.



Los primeros 45 minutos fueron de mucho cálculo y sobrada precaución de ambos equipos, conscientes del 2-2 del juego de ida.



Los azucareros hicieron presión alta en la salida del local, que cuando se libraba de la marca podía llegar por las bandas con Álex Castro o Dorlan Pabón, pero no podía ejecutar con claridad la última jugada, porque encontraba bien posicionada la defensa contraria, tarea en la que se destacó el uruguayo Hernán Menosse.



Una falla de José Caldera ocasionó una posibilidad de Jarlan Barrera, pero el volante del Nacional no pudo resolver bien la jugada.



La única acción de gol clara fue para el Cali, en el minuto 38, cuando la defensa verdolaga no pudo salir con pelota dominada y el balón llegó a los pies de Ángelo Rodríguez, que, solo contra el arquero Aldaír Quintana, falló en el remate.



En la parte complementaria, Nacional siguió tomando la iniciativa y lucía con más espacio. En el minuto 54, la recuperación de una pelota en el mediocampo dejó a Dorlan con libertad por al flanco derecho.



El delantero remató fuerte, el balón se estrelló en el poste derecho de Guillermo de Amores y en el rebote le quedó a Jefferson Duque, quien mandó la esférica al fondo de la red.



Cinco minutos más tarde, el técnico Rafael Dudamel envió al campo a Hárold Preciado por Kevin Velasco. Previamente había ingresado Andrés Colorado por Andrés Balanta.



El Cali tuvo una leve reacción, se apropió más de la pelota y buscó el arco contrario con buen volumen de ataque, pero faltaban precisión y claridad.



Sin embargo, los hombres de Dudamel no claudicaban y metían más baterías para buscar la igualdad.



Una mano de un defensa verdolaga sobre el final fue reclamada por el Cali como penal, pero ni el juez ni el VAR lo sancionaron.



Atlético Nacional y Deportivo Pereira disputarán la final de la Copa Colombia a doble partido el 10 de noviembre en el Atanasio Girardot y el 24 del mismo mes en el Hernán Ramírez Villegas.

Ficha técnica

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Carlos Ortega

Formaciones



Atlético Nacional: Aldaír Quintana, Felipe Aguilar, Geisson Perea, Jerson Candelo, Jimer Fory, Baldomero Perlaza, Brayan Rovira, Jarlan Barrera (Jonathan Marulanda, 64’), Dorlan Pabón (Andrés Andrade, 63), Álex Castro, Jefferson Duque.

DT: Alejandro Restrepo



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, José Caldera, Jhojan Valencia, Andrés Balanta (Andrés Colorado, 53’), Kevin Velasco (Hárold Preciado, 59’), Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel



Goles: 1-0, Duque (54’).