¡El sueño Libertadores!: Deportivo Cali enfrenta a la Universidad de Chile por el liderato

Deportivo Cali buscará este miércoles asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, cuando se mida a Universidad de Chile por el Grupo C.



El partido se jugará desde las 3:30 p.m. en el estadio Manuel Ferreira de Asunción, y será vital para el futuro de ambos equipos en el torneo.



Las azucareras tienen 6 puntos, en tanto que las chilenas suman 3, el mismo puntaje para Alianza Lima; en el sótano del grupo está Real Tomayapo de Bolivia sin puntos.



Los dos primeros avanzan a los cuartos de final del certamen que ya tiene clasificados a esa fase a Cerro Porteño, Independiente Santa Fe, Kindermann Avaí y Ferroviaria de Brasil, y muy cerca de lograrlo el también brasileño Corinthians.



Para avanzar a la siguiente ronda al Deportivo Cali le sirve el empate, la victoria e incluso la derrota siempre y cuando no caiga por más de cuatro goles o que Alianza Lima no le gane a Tomayapo.



El mismo equipo

Para el duelo de esta tarde el técnico John Álber Ortiz pondría el mismo equipo que en la fecha anterior goleó al Tomayapo.



Eso significa que las 11 que saltaría al terreno de juego serían Priscilla Tapia, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Kelly Ibargüen, María Morales, Paula Medina, Daniela Montoya, Linda Caicedo, Farlyn Caicedo y Tatiana Ariza.



El equipo en lo colectivo viene atravesando un buen momento, pero en lo individual se destacan jugadoras como Linda Caicedo, Tatiana Ariza, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí y María Morales, entre otras.



Las azucareras suman dos triunfos en igual número de salidas: en la primera fecha vencieron 2-0 a Alianza Lima, y en la segunda jornada golearon 8-0 al boliviano Real Tomayapo.



El objetivo es clasificarse a los cuartos de final y seguir en la pelea por el título de la Copa Libertadores, galardón que ya logró para Colombia el Atlético Huila en el 2018 y que América estuvo a punto de alcanzar el año pasado, pero cayó en la final ante Ferroviaria de Brasil.



“Tenemos que pensar en Universidad de Chile, seguir por el camino de la victoria y tratar de continuar en los personal aportándole al equipo para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”, dijo Linda Caicedo, una de las figuras del Deportivo Cali.



El rival de las verdiblancas viene de perder sorpresivamente 1-0 ante Alianza Lima.

El plato está servido para que el Cali asegure su clasificación.